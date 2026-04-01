港隊世界青少年武術錦標賽奪26面獎牌　女子散打項目首摘金

香港武術代表隊於天津舉辦的第十屆世界青少年武術錦標賽表現卓越，破紀錄贏得26面獎牌，以獎牌榜第一名完成賽事，當中邱瀟蝶更在女子52公斤級散打奪得首面世青賽女子散打金牌。



香港武術代表隊於天津舉辦的第十屆世界青少年武術錦標賽破紀錄贏得26面獎牌。(中國香港武術聯會提供圖片)

由國際武術聯合會主辦、中國武術協會承辦的第十屆世界青少年武術錦標賽，於上月26日至30日在天津市奧林匹克中心舉行，今屆賽事吸引來自全球78個國家及地區、超過600名青少年武術運動員參與。

勇奪26面獎牌稱霸榜首

比賽分為套路與散打兩大項目，並於每日上午及下午進行多個單元賽事。香港武術代表隊由副義務司庫康強擔任領隊，聯同教練團隊帶領21名運動員出戰，包括14名套路及7名散打選手。

代表隊在今屆賽事中表現卓越，在連續五日的激烈競爭下，最終奪得13金、7銀、6銅，共26面獎牌，位列獎牌榜第一位。

套路賽事方面，港隊多位選手發揮出色。兒童組的葉永熙於長拳、劍術及槍術三項比賽中全數奪金，個人獨攬三面金牌。少年組的吳佳儀則在個人項目取得1金2銀，並於對練項目再添一金，累計收穫2金2銀。至於青年組的李泓進亦表現不俗，在刀術、棍術及對練項目中奪得三面金牌。

女子項目首奪世界賽金牌

港隊在散打項目同樣表現出色，當中女子青年組52公斤級選手邱瀟蝶一路過關斬將，先後擊敗韓國及中國澳門選手晉級決賽。決賽中，她與中國選手激戰三局，最終以2比1勝出，成功摘金，而這面金牌更是香港散打在世界青少年武術錦標賽女子項目的歷史首金。