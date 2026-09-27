亞運會2026田徑｜陳俊浩的自我救贖　重踏大舞台兩破港績走出陰霾

杭州亞運是陳俊浩「畢生難忘」的經驗，跑出人生最差的一場，以四年一度的亞運會換取沉重教訓，同樣是寶貴一課。

來到瑞穗陸上競技場，上次的急躁、衝動，由冷靜、沉穩取代，陳俊浩一步一腳印，先在男子400米跑出46.55秒，然後今日（27日）在400米跨欄以50.70秒衝線，連續兩槍打破香港紀錄，是陳俊浩一年內第7次刷新港績。

陳俊浩在亞運舞台取得突破，名正言順從刻骨銘心的挫折走出來，時間、紀錄當然重要，陳俊浩也找到繼續相信的理由。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運田徑｜香港田徑代表陳俊浩。（趙子晉攝）

走進瑞穗陸上競技場，是陳俊浩第二次踏足亞運舞台，以「慘痛」兩字形容他上屆的杭州亞運的經歷，相信也不為過。陳俊浩當時角逐男子200米，因緊張而大大失準，跑出人生最慢的時間。杭州亞運是挫折，也是寶貴經驗，3年後的陳俊浩，輾轉轉項至400米，增添不少大賽經驗，手握400米及400米跨欄的兩項香港紀錄。

來到男子400米欄初賽，陳俊浩早前在400米跑出46.55秒，再把港績推前，惟未能晉級複賽。陳俊浩以晉身400米欄決賽為目標，惟他未能展示自己100%的狀態，最後以50.70秒衝線，依然以0.03秒之差，再推前400米欄的香港紀錄，惟與決賽席位僅差0.23秒。

名古屋亞運田徑｜陳俊浩在400米跨欄跑出50.70秒，再破香港紀錄。（趙子晉攝）

「我與教練（鄧漢昇）瞄準400欄決賽席位，前兩日跑畢400米，畢竟都『劈』了一槍，消耗比較大，今日踏上場時，整個人都未夠Sharp（爽），當然這不是藉口。400欄真的不止這水平，50秒頭絕對可以，只是今天未能發揮出來，有少少不甘心，我知道自己可以做得更好....」

無論任何大賽，初賽、複賽、決賽都是在三天內完成，陳俊浩有完整一天的休息時間，他把握時間復原，似是睡一整天也不足夠，這是高水平跑手必須適應的一點，陳俊浩更要兼顧兩項，陳俊浩明白自己的不足，即使他狀態未到巔峰，他也剛好打破香港紀錄，證明自己的實力。

名古屋亞運田徑｜陳俊浩坦言今日狀態不是最佳。（趙子晉攝）

相隔3年，陳俊浩以香港紀錄保持者身份再戰亞運，更成功在亞運舞台刷新港績，名正言順擺脫上屆亞運的「創傷後遺」。

「今屆亞運很有意義，『邊到跌低邊到起返身』，上屆的自己不夠成熟，動作、心態也做得差。今屆的自己更沉穩、更成熟，腦海裏思考如何留放，做好跑姿，在賽事中執行戰術，即非一味沒頭沒腦地向前衝。」

初登亞運舞台，陳俊浩賽前十分興奮，卻是沉痛的一役。（資料圖片／受訪者提供）

陳俊浩三日兩破香港紀錄，當中400米的時間推前0.36秒，他滿意今屆的表現，「撇開時間，其實無論PB與否，什麼時間都好，我今次比賽把賽前備戰都發揮出來，若然未能做出好成績，那麼下次再來，視來打好根基的過程，亞運會也是生涯其中一步，以平常心面對每一次比賽。」

名古屋亞運田徑｜陳俊浩再踏大舞台，以平常心面對。（趙子晉攝）

成長需要經歷挫折，陳俊浩在上屆亞運狠狠摔了一跤，在大型運動會體驗最痛的教訓，他不再急於求成，深信努力才是進步的不二法門。陳俊浩的成績非直線升上，每次比賽、訓練也有平穩向上的趨勢，一步一腳印的進步，使他更相信繼續前行。

「不論亞運、亞錦賽面對的對手差不多，從以前感覺好遠，就像400米初賽，前段跟着越南跑手，做到賽前策略，每次追少少，每次比賽也感到大家的差距愈來愈近，對我和教練是肯定，大家也清楚下一步是什麼。這份看得到再進步的希望，比任何成績更重要，是我繼續前行的動力。」