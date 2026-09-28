亞運2026｜孫穎莎女單決賽飲恨坦言無憾已力竭　暗示未必有下屆

上屆杭州亞運包攬女團、混雙及女單三金的中國乒乓球名將孫穎莎，今屆名古屋亞運以衛冕冠軍姿態領軍，先在女團決賽帶領中國女團以3：0橫掃東道主日本隊守住金牌。然而隨後戰線接連受挫，她先與王楚欽夥拍在混雙決賽以0：4不敵隊友林詩棟／蒯曼屈居亞軍，昨日（27日）女單決賽再與隊友王曼昱鏖戰六局後，以局數2：4飲恨，兩日內連失兩金，衛冕夢碎。賽後談及未來，她更暗示：「可能我等不到下屆亞運了吧。」



與混雙決賽如出一轍，孫穎莎在單打同樣潰敗於局末關鍵分。首兩局她先以8：11、9：11落後，第三局在背水一戰下頑強以13：11扳回一城。第四局孫穎莎雖曾開局領先4：1，但隨後未能守住優勢，被王曼昱以11：9再下一城。第五局孫穎莎以11：4大比數勝出。戰至第六局關鍵時刻，孫穎莎一度手握10：8多個局點，王曼昱展現強大韌性追至「刁時」，並以15：13反勝，最終孫穎莎以局數2：4不敵王曼昱屈居亞軍。

名古屋亞運女單決賽，王曼昱4：2勝孫穎莎封后。（新華社）

孫穎莎今季受傷患纏身，接連缺席WTT瑞典大滿貫、橫濱冠軍賽以及澳門冠軍賽，訓練強度與系統性嚴重不足，因此她賽後總結表示並無遺憾：「我還是非常滿意自己整個亞運賽程的表現，我覺得單打沒有遺憾，體力、精力包括身體狀態確實已經差不多到極限了。」今屆亞運孫穎莎兼顧團體、混雙及單打多線作戰，全數闖入決賽，而賽程緊密、體能儲備未達最佳狀態，令她展示出疲態，多次在關鍵分的致命一擊上顯得力不從心。

孫穎莎將「健康完賽，為國爭光」設為亞運首要目標。（新華社）

不過，一向霸氣的「小魔王」賽後展望下屆亞運時較為悲觀：「名古屋亞運可能是我最後一屆亞運，我覺得5年太漫長了。賽前也是抱着這樣一種心態，混雙、單打都可能是我在亞運最後一場比賽，所以會非常珍惜。」

由於亞奧理事會調整賽程，下一屆亞運會將改在奧運前一年的2031年舉辦，與今屆相隔長達5年。今年25歲的孫穎莎屆時將步入30歲「而立之年」，國乒亦需要完成世代交替。