亞運2026｜中國13歲泳手于子迪狂攬兩金　200混僅距世績0.4秒

中國13歲天才泳手于子迪，繼首日以2分05.08秒打破蝶后張雨霏保持的亞運紀錄，摘下200米蝶泳金牌後，她昨日（21日）在女子200米混合泳決賽游出2分06.10秒，一舉打破亞洲紀錄強勢奪冠。小將賽後更自信宣告：「亞運會拿到兩面金牌，這只是一個開始。」



于子迪在200米混合泳決賽中分段發揮均衡，蝶泳游出26.91秒，背泳錄得31.96秒，蛙泳游出37.04秒尚有提升空間，自由泳成績為30.19秒，最終以2分06.10秒率先觸池，打破了21歲隊友余依婷今年6月創下的2分06.82秒的亞洲紀錄，同時成為該項目新亞運紀錄保持者。該成績距離加拿大泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh）創下的2分05.70秒世界紀錄僅差0.4秒。于子迪將於明天（23日）傍晚出戰400米混合泳。

于子迪以2分06秒10成績奪女子200米混合泳金牌，該成績距離世界紀錄僅差0.4秒。（Retuers）

于子迪的爆發並非偶然，2025年，12歲的于子迪亮相新加坡世界游泳錦標賽，參加200米混合泳、200米蝶泳、400米混合泳三個個人項目，雖然皆以第四名完成未能登一上頒獎台，但隨隊奪得4x200米自由泳接力銅牌，受到國際泳壇及外媒關注。

于子迪當時在200米混合泳決賽中游出2分09.21秒，距離頒獎台僅差0.06秒。同年全運會，她以2分07.41秒打破中國前天才泳手葉詩文保持了13年的200米混合泳亞洲紀錄。短短一年時間，于子迪200米混合泳從2分09秒提升至2分06秒範圍並接近打開2分05秒大關，成長速度相當快。

于子迪年僅13歲。（Retuers）