WTT中國大滿貫港隊亞運後再征戰　黃鎮廷陳顥樺杜凱琹吳詠琳出擊

2026名古屋亞運會剛剛結束，香港乒乓球隊已由日本轉戰北京出戰WTT中國大滿貫，港隊再次精銳盡出，女子隊派出杜凱琹，吳詠琳、朱成竹、林依諾及蘇籽童；男子隊續由「大師兄」黃鎮廷領軍，夥拍林兆恆、陳顥樺出戰。



杜凱琹夥拍吳詠琳在亞運女雙獲得銅牌。（趙子晉攝）

亞運後港乒再出戰 WTT中國大滿貫精銳盡出

今年WTT乒乓球四大滿貫新加坡、美國、歐洲（瑞典）均已上演，亞運後隨即舉行餘下的中國站，中國三大巨星孫穎莎、王曼昱、王楚欽悉數主場上陣。香港隊在亞運乒乓球比賽後已立即起程往北京備戰，繼續以混雙杜凱琹／黃鎮廷、男雙黃鎮廷／陳顥樺、女雙杜凱琹／吳詠琳3對雙打組合為重心，同時兼戰單打項目。

黃鎮廷失意亞運後重新出發，再夥拍杜凱琹、陳顥樺出戰WTT中國大滿貫。（資料圖片／夏家朗攝）

港隊單打首圈全部遇上強手 黃鎮廷力戰5局負林昀儒

可惜由於港將在單打世界排名較低，首圈賽事全部抽中強大對手。「大師兄」黃鎮廷昨晚在男單首圈面對世界排名第六的中華台北球手林昀儒，雖然第一及第三局分別贏11：8、11：9兩度領前，但仍被林昀儒連追兩局，局數反勝3：2擊敗，無緣晉級。陳顥樺今日傍晚的首圈對手是4號種子、瑞典名將莫利加特（Truls Moregard）。林兆恆早前已在外圍賽首圈0：3負中國球手徐瑛彬止步。

WTT中國大滿貫︱蘇籽童首圈勝中華台北李昱諄晉級。（WTT微博）

蘇籽童外圍賽過3關首圈再贏李昱諄 下輪鬥張本美和

17歲的蘇籽童女單外圍賽連過3關後，昨晚首圈面對中華台北的李昱諄以11：8、13：11領先，曾被對手連贏兩局追平，決勝第五局以11：7，有驚無險晉級，但下輪在32強須硬撼3號種子、日本球手張本美和。 杜凱琹今日會在女單首圈惡鬥4號種子蒯曼。較為可惜的是，林依諾、朱成竹在女單外圍賽過兩關後，均在第3圈止步，吳詠琳則在外圍賽第二輪0：3負中國球手范姝涵出局。