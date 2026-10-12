英超｜杜古成曼城大破利物浦關鍵人物 賽後謙遜應對
撰文：胡卉忻
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英超焦點大戰曼城作客晏菲路，憑比利時翼鋒謝利美杜古（Jérémy Doku）後備登場成為改變戰局，他一人參與全部3個入球，最終以3：0大勝利物浦，繼續雄據榜首。
傷癒復出的杜古今場先列後備，半場兩軍戰成0：0後，於56分鐘入替今季新兵伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）。杜古頻頻憑爆發力與步頻撕破利物浦右路防線，戰至62分鐘成為比賽轉捩點，利物浦中場格雲貝治（Ryan Gravenberch）從後側撞倒杜古領黃牌，因格雲貝治早前踢跌對方艾利洛安達臣（Elliot Anderson）已領黃，累積兩黃被逐離場，紅軍被逼10人應戰。
這名比利時翼鋒3分鐘後助攻隊友夏蘭特（Erling Haaland）打破僵局。至68分鐘，杜古切入大位起腳射入遠柱，將比數拉開至2：0。曼城第3個入球亦是來自於杜古左路發起，經安達臣、加華度爾（Joško Gvardiol）配合後，由卓基（Rayan Cherki）完成終結，鎖定3：0勝局。
主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）賽後訪問中毫不吝嗇對杜古的讚美，「他上場的時機恰到好處，然後夏蘭特的第一個入球來自謝利美的傳球，他做了很多很多事情。」杜古協助曼城贏下意義重大的一場比賽後，馬列斯卡亦追和英超主帥史上最佳開局紀錄（6連勝）。若曼城下輪擊敗葉士域治，馬列斯卡將成為英超史上首位開局7連勝的主帥。
杜古季初於社區盾受小腿傷患（calf injury）困擾休戰近一個月，直到上輪英超對新特蘭，杜古才重新入選大軍名單。經過兩場比賽的適應，杜古今仗終於爆發。賽後面對媒體追訪，他保持謙遜，「主帥告訴我我將在什麼時候上場，當你坐在後備席上時，你會想辦法影響比賽，而我做到了。我不想把功勞攬到自己身上，是有比我更強大的人賦予了我做這些事情的能力。」
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