行山｜山藝教練分析鬼手岩意外　女事主有3點可以做得更好

過去周末有行山人士「出咀」行到黃竹角咀，打算探鬼手岩，但回程時因天黑及雷雨滯留山上，露宿一宵，最終翌日早上被飛行服務隊救走。登毅戶外培訓總監吳銨洋建議山友結伴同行，而首次「出咀」的朋友應該要有知難而退的心理準備，他說：「不是次次登山都保證你完成到。今日行不完這座山，下次還可以行。」

有位女山友上周六早上由烏蛟騰出發行去黃竹角咀的鬼手岩，但回程時間太晚，加上天氣變差，不得不在白角山過一晚。她在周日早上繼續回程，但丈夫收不到她的訊息，擔心她出事，代她報警。這位女山友在周日上午11時行到鳳凰笏頂時，由飛行服務隊救走。她表示有能力及糧水自行落山，但在救援人士的勸告下，決定上直升機離開。

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本是是香港攀總山藝委員會主席的吳銨洋，看過這宗行山意外的資料後，認為這位女山友有幾點可以做得更好。他首先說：「結伴同行是很重要的。除非你是老手以及很認識這條路線，否則最好找朋友同行，帶你去行。好奇去做這件事不是錯的，但如果可以找多一個朋友一起去好奇，互相照應，就會更加理想。」

山藝教練吳銨洋表示，初次行鬼手岩最好結伴同行，由熟路的朋友帶路。（資料圖片）

吳銨洋覺得這名女山友並非毫無準備，例如她懂得很早出發，他續說：「你問她是否很犯險？其實也不算很犯險，不過整體虛驚一場。她有充足的糧水準備，也不怕在山上過夜，只是家人擔心。這個是她跟家人的溝通問題，她沒有給家人足夠信心，家人報警是理所當然。如果下次想避免這種尷尬的情況，建議她跟家人溝通多一點。」女山友在上周六晚決定在山上露宿時曾通知家人，家人亦有回覆知悉；她周日早上繼續回程時，也有發訊息給家人，但相信家人收不到，所以才報警。女山友在周日被直升機救走時，仍有兩升水及少量食物。

位於黃竹角咀的鬼手岩。（顏銘輝攝/資料圖片）

吳銨洋認為女山友下次可以善用科技，他說：「你見到她帶足夠糧食及水，又有雨傘可以遮風擋雨。如果她肯定準備多一樣東西，就更理想。我見她好像不懂用apps定位，如果她早一點用apps定位，起碼行錯路的機會少一點，不會花兩小時去行冤枉路。」女山友去程時曾於鳳凰坳山行錯路，晚上回程時亦在白角山迷路。

以吳銨洋的經驗，他認為做好準備的話，行出黃竹角咀的山路不易迷路。他說：「對比漁護署的路，當然是有點亂，但如果你有經驗，看過地圖，對山形地勢有掌握，就會知道怎樣行。」

【女事主行到黃竹角咀】

過去周末天氣不穩定，間中有雷雨，吳銨洋亦認為這種天氣不適合第一次「出咀摸鬼手」的人，他說：「如果你有一定經驗及能力，用這條路線作為操練，這是沒有問題的，但如果是第一次行的話，我覺得不太適合，加上又沒有朋友同行。」

對於初次想挑戰「出咀」的朋友，吳銨洋認為最好有熟路的朋友帶領，而且本身要有行12至16小時的體能。不過，吳銨洋指最重要的是心態，他說：「行山不是得一次機會，不是次次登山都保證你完成到。今日行不完這座山，下次還可以行。」

吳銨洋多次帶朋友行去黃竹角咀，他個人會預算最遲下午4時回到船灣淡水湖郊遊徑，所以會因應隊友的狀態及腳程決定何時在「出咀」的路上回頭。他續說：「不要堅持強求『出咀』，如果你發現時間不夠或者『唔對路』就建議及早回頭。練習多點，待下次加快腳程再去行。這個是心態問題。」

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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行山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務，方便救援人員搜救：

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建議放入背囊的行山裝備：

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