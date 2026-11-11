中國17歲美少女青奧100米欄破紀錄奪金　張可依拒做「新吳艷妮」

青年奧林匹克運動會（青奧）2026女子100米跨欄決賽，17歲的張可依以13.17秒率先衝線奪金，為中國田徑代表團摘下今屆青奧首面金牌，亦是中國選手在青奧女子100米欄歷史上第一金。



青奧女子100米欄採用76.2厘米的少年欄高，較成年組國際標準欄高（83.8 厘米）低 7.6 厘米。同日稍早進行的準決賽，張可依以13.45秒全場最快成績強勢晉級。

青奧是張可依最後一場少年跨欄比賽。（新華社）

相隔僅約兩個半小時的金牌戰，張可依起步反應時間稍慢，但進入第3個欄後開始建立領先優勢，並以13.17秒率先衝線，較銀牌得主Anna Peeters快0.4秒，成績打破同胞吳彬彬2023年在亞洲少年田徑錦標賽締造的13.20秒亞洲U18紀錄。

張可依以13.17秒奪青奧女子100米欄冠軍。（新華社）

儘管以破紀錄成績封后，小妮子仍留有缺憾：「這是我最後一場少年欄比賽，如果拿不到冠軍，我可能會遺憾一輩子。雖然今天有所突破，但我仍未算滿意，因為平時在訓練中我狀態更好，所以還是有一點點遺憾，但能為中國隊拿下這面金牌非常高興。」張可依更直言，自己水平「不止於此」。

「我就是我 我就是張可依。」

張可依2009年出生於江西省吉安市安福縣，2020年5月，安福縣少兒體校教練胡東海在基層小學選拔時，發掘了這位身材瘦長、協調性與步頻俱佳的小女孩，家長亦支持女兒走上體育道路，張可依母親回憶說：「孩子喜歡，我們哪有不支持的道理。」張可依期間因新鮮感過去，感覺訓練疲累而不想去，母親開玩笑鼓勵，「300元剛買的訓練服，好歹多穿幾天。」

張可依兒時練習田徑得到父母支持。（新華社）

最初張可依主攻跳遠，12歲在吉安市運動會跨欄賽事嶄露頭角。教練團採取科學保護機制，未有過早專項化，直到她14歲才全面增加跨欄專項訓練。2025年全國青少年田徑運動會，16歲的張可依以13.38秒摘金，同年亞洲青年運動會，她再以13.51秒奪金。2026年亞洲U20田徑錦標賽，她再次跑出13.38秒，刷新賽會紀錄。

張可依不僅實力出眾，外形亦十分受到觀眾喜愛。（抖音@張可依keyi）

2026全國田徑冠軍賽女子100米欄（成人高欄）決賽，16歲的張可依與前輩吳艷妮、林雨薇、劉景揚同台，大師姐吳艷妮以12.99秒奪金，張可依以13.37秒列第6。由於年紀輕輕便嶄露頭角，並且外形出眾，笑容甜美，張可依被視為吳艷妮接班人。對此，張可依平靜而堅定地劃下界線，「能把我跟妮姐放在一起比較，跟她那樣水平的人相提並論，我感到榮幸，但我只想做我自己，我就是我，我就是張可依。」