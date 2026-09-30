亞運2026田徑｜17歲女飛人陳妤頡狂攬3金1銀　笑言獎牌太多怕超重

3年前杭州亞運會，14歲的陳妤頡還是在沙發上抱着零食看電視直播的小女孩，3年後在名古屋亞運會賽場，17歲的陳妤頡已化身亞洲新一代「百米女飛人」，成為今屆亞運田徑賽場上最耀眼的新星，扛起中國女子短跑大旗。

今屆賽事陳妤頡一人出戰4個項目，交出3金1銀亮眼戰績。走過賽後採訪區，個性率真的「小孩姐」對著鏡頭大方自誇：「比完了，下班了，三金一銀，我真牛啊！」、「我覺得我要超重了，4塊獎牌實在太重了。」



亞運會2026田徑︱「中秋佳節明月夜 女子百米陳妤頡」

名古屋亞運女子100米決賽夜適逢中秋節，陳妤頡以11.06秒率先衝線，刷新塵封24年的亞運紀錄。賽後情緒高漲的陳妤頡向父親喊話：「爸爸我有出息了。」一向鬆弛的「小孩姐」更在央視鏡頭前即興吟詩，「網上有句話傳得特別好，叫『中秋佳節明月夜』，我覺得今日可以將下半句寫成『女子百米陳妤頡』。」

亞運2026田徑︱陳妤頡百米決賽跑出11.06秒，刷新塵封24年的賽會紀錄。（新華社）

奪金後的陳妤頡因興奮劑檢測流程一直忙至凌晨5時才回駐地休息。次日女子200米決賽緊接上演，陳妤頡在大雨中作賽，前半程保持領先，惟直道衝刺階段被衛冕冠軍、新加坡名將佩雷拉（Shanti Pereira）反超，以22.93秒惜敗摘銀。

亞運2026田徑︱陳妤頡在200米決賽負衛冕冠軍佩雷拉奪銀。（新華社）

隨後陳妤頡迅速調整狀態，女子4X100米接力決賽，她幫助中國隊以42.96秒毫無懸念衛冕金牌。在競爭激烈的男女混合4X100米接力決賽中，由短跑神童布森（Puripol Boonson）領軍的泰國隊在最後一次交接棒時率先完成。陳妤頡擔任中國最後一棒，最後50米發揮極快步頻與直道衝刺能力上演極限反超，以40.78秒，僅0.09秒之微優勢力壓泰國率先撞線，再添一金。

亞運2026田徑︱陳妤頡協助中國隊奪女子4X100米接力、男女混合4X100米金牌。（新華社）

陳妤頡順利正式接棒中國女子短跑 閃耀亞洲

一年前全國運動會女子百米決賽，陳妤頡以11.10秒奪金後與「前亞洲女飛人」韋永麗相擁。韋永麗是亞洲少數跑入百米11秒大關的女子短跑選手，全運會上34歲的「大姐大」宣佈退役，二人的對決以及擁抱被視為中國女子短跑中青兩代交接。

今屆亞運會，衛冕冠軍葛曼棋在預賽拉傷退賽，百米決賽賽道上僅餘陳妤頡一名中國選手，她頂住巨大壓力將金牌留在中國，女子短跑亦順利完成世代交棒，「比賽開始前我還是好緊張，因為對對手並不熟悉，又只有我一名中國選手，怕搶跑，怕出現不該有的失誤，但好在還是順利完成了比賽。」

中國女子短跑後繼有人。（新華社）

出身田徑世家天賦異稟 同齡速度超越「蘇神」

陳妤頡出身田徑世家，父親百米最好成績為10.80秒，達國家一級運動員標準，媽媽最好成績為11.94秒，達國家運動健將標準。陳妤頡從小展現驚人短跑天賦，2023年，14歲時遠赴巴西出戰U15世界中學生運動會，以11.56秒打破賽會紀錄，同年學青會中學組跑出11.43秒，成績竟超越杭州亞運冠軍葛曼棋在大學組跑出的11.56秒。

2024年陳妤頡跳級出戰成年組全國錦標賽，力壓前輩梁小靜、葛曼棋，以11.29秒強勢奪冠。中國短跑傳奇蘇炳添16歲時百米最佳成績為11.34秒，而陳妤頡在15歲時已跑進11.30秒關口，成長速度比同期的「蘇神」更為驚人。今年8月全國田徑錦標賽，她跑出11.08秒刷新亞洲U20紀錄，而這個紀錄在3個月後的名古屋亞運再被她親手改寫。

未滿18歲的陳妤頡目前仍是一名中學生，訓練之餘需要兼顧學業。（微博@陳妤頡）

跑贏亞洲仍未成年 下個目標竟是「高考加油」

儘管已經達到亞洲女子短跑頂級水平，2008年12月出生的陳妤頡目前依然是一名未滿 18歲的中學生，完成亞運掃3金1銀的壯舉後，外界期待陳妤頡能在世界賽場上亦有所收穫。明年田徑世錦賽將在家門口北京舉行，女子百米達標線設置在要求極高的10.96秒，陳妤頡尚有時間衝擊。

談及未來，「小孩姐」則笑言眼下最重要的目標是平衡學業：「下一個目標是，高考加油。」