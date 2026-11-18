日本新星宮崎友花球技與外型同樣出色，在羽毛球壇愈來愈受注目，這位20歲球手在香港羽毛球公開賽32強順利晉級。不過她在香港人氣旺盛的「師姐」志田千陽，夥拍另一位新拍檔平本梨梨菜出戰女雙，卻首圈不敵泰國年輕組合止步。



羽毛球香港賽︱日本新星宮崎友花女單首輪順利過關。（Getty Images）

宮崎友花2022年剛升讀高中一年級，同年10月已贏得羽毛球世青賽女單冠軍。這一年她開始間中出戰成人組賽事，隨即冒起得相當快，2023年初世界排名仍在431位，同年底已火速升上第39位。3年間，小妮子已兩度贏得世界羽聯（BWF）超級300級別賽事，以及一次贏得超級100賽事冠軍，同時3度晉身巡迴賽決賽，包括超級1000級別的2024年中國公開賽，當時她不敵中國的王祉怡獲得亞軍。

羽毛球香港賽︱宮崎友花晉級後做出招牌慶祝動作。（Getty Images）

這位目前已是女單世界排名第7位的球手再度來港，獲列賽事4號種子，宮崎友花首圈面對印度19歲球手卡比（Anmol Kharb），以21：10、21：18直落兩局過關。身為動漫迷及《進擊的巨人》粉絲，她在贏波後再次做出這套漫畫中的「獻出心臟」敬禮動作，這個以右拳放在胸前的動作已成為宮崎友花的招牌慶祝手勢。

羽毛球香港賽︱宮崎友花第三度來港出戰。（Getty Images）

宮崎友花明早會跟中華台北球手邱品蒨爭入8強，她與王祉怡同在上線但不同小區，二人若在16強和8強均能晉級，將在4強再度交戰。宮崎友花在香港賽往績不俗，2024年戰至4強，去年亦去到8強才止步。

羽毛球香港賽︱志田千陽在香港極受球迷歡迎。（趙子晉攝）

比起「師妹」在香港有更多支持者的志田千陽，自從2025年8月與多年拍檔松山奈未分道揚鑣後，發展並不如意。2025年9月起改拍東野有紗的「強強聯盟」未達預期效果，世界排名達到第12位，卻未贏得任何冠軍，今年7月31日宣布拆夥，志田千陽於是再換拍檔，新夥伴是20歲的世青女雙冠軍得主之一的平本梨梨菜。

羽毛球香港賽︱志田千陽今年7月底再換新拍檔，遺憾在香港賽首圈止步。（趙子晉攝）

這對新組合近期漸見佳績，上周在熊本舉行的日本大師賽勇闖女雙決賽，惟不敵另一對日本組合岩永鈴／中西貴映獲得亞軍。志田千陽與平本梨梨菜在香港賽首輪遇上泰國年輕組合，納帕帕卡孔（Napapakorn Tungkasatan）／哈泰蒂普（Hathaithip Mijad），首局雙方戰至17：17平手時，泰國組合連得4分，以21：17先下一城。次局志田千陽／平本梨梨菜在中段開始拉開分數，以21：11贏回一局扳平。

羽毛球香港賽︱志田千陽與新拍檔平本梨梨菜。（趙子晉攝）

羽毛球香港賽︱志田千陽與新拍檔平本梨梨菜。（趙子晉攝）

決勝第三局，泰國組合早段起逐漸建立優勢，技術暫停領先11：7，並一路維持差距到尾，以21：18再贏一局，以2：1擊敗日本組合過關。