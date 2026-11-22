香港公開羽毛球錦標賽（香港賽）決賽日，男子單打決賽原定由世界排名第二的泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）對世界排名第三的丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen），可惜韋迪辛因傷未能出戰，安頓臣不戰而勝封王。女單決賽中國球手王祉怡擊敗泰國的李美妙，贏得今季第二項巡迴賽錦標。



羽毛球．香港賽︱安頓臣不戰而勝男單封王。（Getty Images）

男單原本世界前列高手齊訪港 8種子球手半數陣前退賽

今年香港賽男單球手原本陣容強大，羽毛球男單世界排名第一的波波夫獲列為賽事頭號種子，泰國的韋迪辛、丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）、加拿大的賴浩俊（Victor Lai）、中華台北的周天成、日本的奈良岡功大、印尼的法漢（Alwi Farhan）和新加坡的駱建佑分列2至8號種子。原先參賽名單還有應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier），但他的名字不在抽籤表內，率先退賽。

（資料圖片／Getty Images）

可是當賽事開鑼，頭號種子波波夫、4號種子賴浩俊、6號種子奈良岡功大、7號種子法漢全數退賽，8位種子球手未開賽只剩下一半。今日32強展開，2號種子韋迪辛、3號種子安頓臣和8號種子駱建佑均順利晉身16強，惟5號種子周天成，以19：21、21：7、19：21不敵19歲的烏拜迪拉，令種子球手再少一人，16強只餘下3個。

羽毛球．香港賽︱王祉怡奪今季第二冠。（Getty Images）

不過韋迪辛、安頓臣兩位種子球手一路順利過關，齊齊殺入決賽。可惜韋迪辛最終因傷避戰，安頓臣不戰而勝封王。

近年羽毛球女子單打基本上是韓國球手安洗瑩一人的天下，安妹妹未有參加香港站賽事，今年曾在全英賽決賽擊敗安洗瑩的中國球手王祉怡，在今次香港賽一路順利過關，4強直落兩局21：15擊敗日本新星宮崎友花，決賽遇上泰國球手李美妙，以21：16、21：11再勝一場，贏得今年第二項巡迴賽冠軍。王祉怡今年6度晉身決賽，但在馬來西亞和印度均不敵安洗瑩，在德國則負另一中國球手韓千禧，日本大師賽遭山口茜擊敗。

馬來西亞「樂蒂組合」贏得女雙冠軍。（Getty Images）

女子雙打方面，世界排名第4、獲列賽事2號種子的馬來西亞「樂蒂組合」陳康樂／穆拉里塔蘭，決賽以22：20、21：16擊敗日本組合中出堇／高橋美優封后。同樣來自馬來西亞的8號種子萬煒聰／鄭凱文，在男雙決賽擊敗印尼組合卡蘭度（Leo Rolly Carnando）／馬田（Daniel Marthin）奪冠。

混雙決賽由中國兩對組合包辦，馮彥哲／黃東萍即使先失首局，但連贏兩局反勝蔣振邦／魏雅欣。