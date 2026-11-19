日本美少女球手宮崎友花，在香港羽毛球公開賽首圈順利過關後，今早16強面對中華台北球手邱品蒨，再次直落兩局過關，連續3年在香港賽晉身女單8強，力爭首奪世界羽聯（BWF）超級500級別賽事冠軍。



羽毛球香港賽︱宮崎友花晉級8強後再次做出招牌慶祝動作。（Getty Images）

宮崎友花2022年剛升讀高中一年級，同年10月已贏得羽毛球世青賽女單冠軍。這一年她開始間中出戰成人組賽事，隨即冒起得相當快，2023年初世界排名仍在431位，同年底已火速升上第39位。3年間，小妮子已兩度贏得世界羽聯（BWF）超級300級別賽事，以及一次贏得超級100賽事冠軍，同時3度晉身巡迴賽決賽，包括超級1000級別的2024年中國公開賽，當時她不敵中國的王祉怡獲得亞軍。

羽毛球香港賽︱宮崎友花第三度來港出戰，連續3年均晉身女單8強。（Getty Images）

這位目前已是女單世界排名第7位的球手再度來港，獲列賽事4號種子，宮崎友花首圈直落兩局擊敗印度19歲球手卡比（Anmol Kharb），今早面對中華台北球手邱品蒨，亦未遇太大阻力。首局早段已建立優勢，技術暫停領前11：7，就算邱品蒨中段追上13：13、14：14、16：16三度平手，宮崎友花隨即連得3分拉開，並以21：17先下一城。次局早段雙方分數咬緊，不過宮崎友花中段發力搶分，連贏5分後拉開到15：7，邱品蒨無力追上，宮崎友花以21：15再贏一局，直落兩局贏2：0，連續3年在香港賽晉身8強。

羽毛球香港賽︱宮崎友花。（Getty Images）

身為動漫迷及《進擊的巨人》粉絲，她在贏波後再次做出這套漫畫中的「獻出心臟」敬禮動作，這個以右拳放在胸前的動作已成為宮崎友花的招牌慶祝手勢。她的8強對手為日本另一球手明地陽菜，兩人曾8次在巡迴賽碰頭，宮崎友花佔7勝1負的優勢，若能再過一關，4強有機會再與中國的王祉怡交手。宮崎友花在香港賽往績不俗，2024年戰至4強，去年亦去到8強才止步，今年第3度晉身8強階段，目標直指個人首個超級500賽事冠軍。