世界羽聯（BWF）超級500級別的「香港羽毛球公開賽2026」男單賽事，原本陣容包括世界前5球手，可是8位種子球手當中，竟多達半數陣前退賽，當中包括「世一」球手基斯杜波波夫（Christo Popov），餘下4人當中，周天成首圈不敵印尼小將烏拜迪拉（Zaki Ubaidillah），16強階段只剩下韋迪辛、安頓臣及駱建佑3人。



世界排名第一的基斯杜波波夫獲列香港賽頭號種子，卻最終退賽。（Getty Images）

男單原本世界前列高手齊訪港 8種子球手半數陣前退賽

羽毛球男單世界排名第一的波波夫獲列為賽事頭號種子，泰國的韋迪辛、丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）、加拿大的賴浩俊（Victor Lai）、中華台北的周天成、日本的奈良岡功大、印尼的法漢（Alwi Farhan）和新加坡的駱建佑分列2至8號種子。原先參賽名單還有應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier），但他的名字不在抽籤表內，率先退賽。

周天成首圈出局後，今年香港賽男單16強只剩下3位種子球手。（資料圖片／Getty Images）

周天成首圈出局 男單16強只剩3種子球手

可是當賽事開鑼，頭號種子波波夫、4號種子賴浩俊、6號種子奈良岡功大、7號種子法漢全數退賽，8位種子球手未開賽只剩下一半。今日32強展開，2號種子韋迪辛、3號種子安頓臣和8號種子駱建佑均順利晉身16強，惟5號種子周天成，以19：21、21：7、19：21不敵19歲的烏拜迪拉，令種子球手再少一人，16強只餘下3個。

羽毛球香港賽︱吳英倫首圈過關後，16強惡鬥3號種子安頓臣。（湯致遠攝）

香港賽時值羽毛球賽季季尾，球手通常已累積一定疲勞與傷患，加上對歐洲和美洲球手而言路途遙遠，因此每年前列球手退賽比率相對地高，不過像今次男單球手在主場圈陣前半數退賽，還是較為少見。相對而言，今年女單種子球手當中，只有來自日本的7號種子奥原希望一人退賽。男雙亦有兩對馬來西亞種子組合退賽，混雙只有中華台北的5號種子葉宏蔚／詹又蓁退賽，女雙則沒有種子組合退出，全數來港應戰。

羽毛球香港賽︱李卓耀32強過關，下場大戰2號種子韋迪辛。（湯致遠攝）

男單失去多位世界前列球星出戰，賽事整體雖然或相對失色，但與此同時3位主場球手伍家朗、李卓耀和吳英倫一起爭冠，3人在首圈亦全數順利過關。港將想在16強再過一關也非易事，李卓耀須硬撼韋迪辛，吳英倫要惡鬥安頓臣，唯獨伍家朗不用面對種子球手，他的對手正是擊敗周天成的印尼小將烏拜迪拉。