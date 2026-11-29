曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）首次亮相奧脫福，「紅魔鬼」以0：4慘負賓福特，聯賽連續兩仗淨吞4蛋。普捷天奴賽後指球隊正處於極度艱難的時刻，坦承執教難度比預期更大，並強調自己上任僅10天便領軍連踢3場比賽，球隊需要時間才能走出困局。



今仗曼聯開局首18分鐘表現尚算積極，中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）頭槌中楣，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、柏德烈多古（Patrick Dorgu）亦曾頂斜。然而，戰至19分鐘賓福特前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）打破僵局，並在32分鐘再下一城，曼聯半場輸至0：2。換邊後賓福特再由基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）及後備入替的奇雲舒哈迪（Kevin Schade）建功，湊成4：0大捷。曼聯連續10輪聯賽不勝，12戰僅得1勝以8分排第19位，若水晶宮周日主場擊敗侯城，曼聯更將跌至榜尾。

英超第12輪，賓福特作客4球大炒曼聯。（Reuters）

普捷天奴坦承曼聯主場這份工比想像中棘手，「這是艱難的時刻。你問我是否比預期更難？當然是，因為我們從未預料過會出現這種比數。但這就是現實，我們必須接受現實。」

曼聯自1930／31球季以來首次在賽季前12輪聯賽中場場有失球，而當時他們最終排名英格蘭頂級聯賽最後一位。自普捷天奴上任以來，曼聯在過去3場比賽中累積失10球，防線脆弱的問題暫未得到修正，普帥亦不幸成為繼2003年狼隊領隊戴夫鍾斯（Dave Jones）後，英超史上第二位執教首兩場聯賽均淨輸4球或以上的主帥。

曼聯開季12場英超聯賽場場有失球。（Reuters）

面對外界對球隊毫無起色的質疑，這名阿根廷教頭點出時間與賽程的限制：「大家對一位上任才10天的教練有什麼期待？難道我們要換掉25、26名球員嗎？」

普捷天奴指出，「唯一的問題是我們需要在90分鐘內保持一致，有時我們只展示了20分鐘的精彩表現。我們需要改進的地方就在於缺乏穩定。現在大家都很焦慮，還沒開始比賽就想著『我們必須贏球，必須贏球』，這樣會浪費太多精力。」

普捷天奴直言時間限制改變，「大家對一位上任才10天的教練有什麼期待？」（Reuters）

「我們對球員的支持是無條件的。我們當然會繼續努力。球員們在乎嗎？當然。他們現在很失望嗎？是的。有時候我們需要感受這種陣痛，才能告訴他們：『現在正是他們向上攀登的時刻。』這就是事實。」

曼聯中場泰利文斯認為，球隊一失球便全軍壓上追趕，導致防線過於暴露，對手利用反擊致命。（Reuters）

比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）力撐新帥，「賽季中途換帥，賽程又很密集。他正在努力貫徹自己的理念，向球隊傳達他的想法。由於成績不佳，你看不到幕後所做的努力。希望好運能夠到來，我們知道現在形勢嚴峻。」