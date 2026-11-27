不知何故，英格蘭10號球衣的主人，天才橫溢的背後，往往在球場以外總是麻煩份子。近日朗尼在真人騷節目《I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!》中剖白球員年代酗酒問題極嚴重，最新輪到今年5月毒駕被捕的史達寧（Raheem Sterling），被判囚12個月，緩刑18個月。曾經在球會和國家隊均是必然正選、春風得意的天才翼鋒，這些年到底發生了什麼事？



史達寧毒駕罪成，獲判緩刑離開法院。（路透社）

牙買加出生的問題兒童 小學老師預言奇準

史達寧跟不少足球員一樣有個艱苦童年，在牙買加出生，2歲的時候爸爸在當地被槍殺，媽媽Nadine在他5歲的時候帶着他移居英國。Nadine努力打工養活他，自小沉迷足球的史達寧，小學時卻頑皮得被踢出校，他曾接受《Players' Tribune》訪問時稱：「我的問題是，除了媽媽的話，我誰也聽不進去。」他10歲那年，老師比斯基（Chris Beschi）跟他說：「假如你繼續這樣子，17歲的時候，不是為英格蘭上陣便是坐牢。」這位老師的預言奇準，2012年11月首次為英格蘭上陣時，剛好是17歲。他果然當上一位舉世知名的球星，與此同時，場外的麻煩事和官非亦停不了。

2012年11月史達寧首次為英格蘭上陣時只得17歲。（Getty Images）

17歲晉身英格蘭大國腳 從球會到國家隊光芒四射

從效力利物浦年代初露光芒，到轉投曼城並在哥迪奧拿麾下光芒四射，4奪英超聯賽冠軍，史達寧當時從球會到英格蘭國家隊均是必然主力。球場以外的他依然麻煩多多，2013年先後因家暴前女友和毆打女性兩度犯官非，2015年被拍下吸食在英國屬於「C級受管制藥物」的笑氣（nitrous oxide）。隨着與另一半Paige Milian組織家庭，史達寧逐漸變得成熟，2018年隊長朗尼從國家隊退下來，他開始披上對方的英格蘭10號球衣，3度入選世界盃、2度入選歐國盃大軍，那個時候相信無人料到，他的球員生涯會斷崖式急速滑落。

史達寧在曼城4奪英超冠軍。（Getty Images）

史達寧不滿在曼城出場時間愈來愈少，角色邊緣化，2022年夏天仍在27歲的當打之年以5000萬英鎊轉會費轉投車路士，簽下5年長約，周薪達32.5萬英鎊。時任車路士主帥杜慈大讚，「史達寧是個過去數年來在英格蘭球壇有巨大影響力的大牌球員，他正處於完美的年紀在一班年輕球員身邊肩負責任，以身作則。他只需繼續做他過去數年一直在做的事，已能成為我們的巨大資產。」

史達寧與車路士提早解約後，轉戰荷甲效力飛燕諾半季。（史達寧IG）

離開哥迪奧拿和曼城 生涯急滑坡

可是杜慈在史達寧加盟不足兩個月便被炒，繼任的樸達帶不出成績，數月後亦遭辭退，車路士隨即陷入一段混亂期。史達寧的表現亦未達預期，經歷兩個不太成功的賽季，2024年夏天外借到阿仙奴。能夠在球員生涯效力利物浦、曼城、車路士、阿仙奴4大球會，轉會費總值突破1億英鎊，最終卻高開低走，外借阿仙奴同樣不成功，一年後回到車路士即被放逐，終在2026年1月與球會達成協議提早解約，轉戰荷甲加盟飛燕諾半季，同樣鮮有出場機會，季尾不獲續約下離隊。

史達寧毒駕罪成，獲判緩刑離開法院。（路透社）

今年5月毒駕被捕 法官判刑時直指：「生涯低谷以吸食笑氣逃避」

就是這樣，有過10年英格蘭國家隊風光生涯，曾在英超賽場叱吒風雲的一代翼鋒，從此沒有班落，而他仍只得31歲。今年5月底他為飛燕諾最後一次上陣後11日，他在路上一邊駕駛林寶堅尼跑車，一邊吸食俗稱「笑氣」的氧化亞氮（nitrous oxide），其後撞向一個金屬閘門，因危險駕駛遭法院判處入獄12個月，緩刑18個月，法官判刑時直指，史達寧「在球員生涯一段艱難時期，以吸食笑氣作為逃避。」

即使逃過牢獄之災，相信他很清楚球員生涯已難望挽回。事實上，從在他4年前離開曼城，離開哥迪奧拿指導的一刻開始，史達寧已靈光頓失。2022世界盃8強英格蘭不敵法國出局，是他最後一次為國家隊上陣。經歷在車路士、阿仙奴、飛燕諾的失敗，表現與高昂人工不相稱的史達寧，已難望找到新球會。

今年8月他發文分享聖經金句，寓意改過自新。（史達寧IG）

事業料完蛋 分享聖經金句寓意改過自新

一代英格蘭天才翼鋒如此殞落，實在教人惋惜。幸而他長年受媽媽教誨，就算球員生涯風光不再，甚至涉及毒駕風波，依然選擇努力行善。今年8月他分享新約聖經以弗所書（Ephesians） 第4章22至24節，「你們要脫去從前的行為，脫去舊我；這舊我是因私慾的迷惑而漸漸敗壞的。又要將你們的心思意念更新，並且穿上新我；這新我是照著上帝的形像造的，有真理的公義和聖潔」（Put off your old self... and put on the new self, created to be like God），寓意要改過自新。

大概他本人亦很清楚，縱不再處於球員生涯巔峰，但他仍是大量貧困年輕人的偶像，亦是3個孩子的父親，那怕事業就此完蛋，亦不能讓自己繼續沉淪。