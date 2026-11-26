曼聯不愧掌握「流量密碼」，周四（26日）凌晨的歐聯聯賽階段第5輪作客葡萄牙，與士砵亭合演一場集齊3球12碼、兩球「詐糊」、門將甩手及補時紅牌的荒誕大戰，最終踢成2：2平手。

評述員加歷查（Jamie Carragher）賽後點出多數球迷心聲：「感覺（曼聯）每場比賽都亂七八糟，從來沒有一場什麼事都沒有發生，1：0贏波或1：1和局的正常比賽。看他們比賽總會發生令人忍不住笑的事，但如果你是曼聯迷，只會無奈抱頭。」



利辛度馬天尼斯防線再自爆 自導自演兩個12碼

曼聯防線今季屢屢自爆，今仗亦不例外，29分鐘，中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）在禁區內魯莽踢跌真尼卡達莫（Geny Catamo），球證直指12碼點。阿根廷守將今季頻頻無厘頭「送禮」，早前英超鬥富咸時擺烏龍、對熱刺補時走漏蘇蘭基致失分，硬撼車路士更在82秒內兩黃一紅被逐兼輸12碼，屢成防線計時炸彈。

利辛度馬天尼斯禁區內魯莽出腳踢跌對手「送禮」。（路透社）

利辛度與曼聯的合約將於今季尾屆滿，會方至今未有強烈續約意欲，加上盛傳馬德里體育會對他虎視眈眈，外界一度揣測他為求離隊而心不在焉。不過，他在47分鐘殺入禁區被艾度亞度哥利斯馬（Eduardo Quaresma）絆倒，成功博回一記12碼，總算將功補過。

拉文斯三度對話蘇亞雷斯 英雄變罪人

比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）在31分鐘神勇撲出士砵亭前鋒路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suárez）主射的12碼，為利辛度馬天尼斯「補鑊」。豈料僅75秒後，士砵亭長傳打穿曼聯防線，拉文斯盲目出迎撞跌麥斯阿拿奧祖（Maxi Araújo），球證再度判罰極刑。這是曼聯自1998年以來，首次在單場歐聯兩度輸12碼，亦是近5場各項賽事第5次送出12碼。蘇亞雷斯再次操刀一射中鵠，33分鐘為主隊先開紀錄。

拉文斯剛剛撲出12碼，僅75秒後又送12碼。（路透社）

然而，拉文斯在80分鐘再次成為焦點，當時曼聯已艱難反超前，拉文斯在路爾斯蘇亞雷斯干擾下竟然出現「牛油手」漏接，蘇亞雷斯倒掛射入扳平2：2。

拉文斯比賽尾段甩手，路爾斯蘇亞雷斯倒掛射入追成2：2。（路透社）

曼聯主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後仍為拉文斯護航，「足球比賽就是會犯錯的。我永遠都會支持我的球員。我們防線需要更好保護門將，這並不是要責怪防線，而是我們需要改進，一些細節需要加強。」

般奴倒戈三分鐘內梅開二度 草皮「神助攻」造就離奇入球

利辛度創造的12碼交由隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射，他在舊主面前冷靜射入12碼追和1：1，入球後他拒絕慶祝以示尊重。般奴2020年離開士砵亭加盟曼聯後首次與老東家會面，受到主場球迷掌聲歡迎，球場草皮亦對舊將偏愛有加。

般奴費南迪斯首度倒戈士砵亭。（路透社）

射入12碼僅兩分鐘後，般奴在禁區頂起腳施射，皮球軟弱無力卻在門前突然「省中」一塊翻起的草皮高高彈起，士砵亭門將佩雷拉反應不及，曼聯反超2：1。而該塊「立功」的草皮正是般奴在起腳前約20秒一次禁區內轉身時鏟起，擔任評述的名宿夏格維斯（Owen Hargreaves）更笑言這是「球季最佳助攻」。般奴對離奇入球亦感到意外，「那是一個很奇怪的入球，我過了一陣才意識到球入了。」

般奴與曼聯合約至明年夏天到期，曼聯可以選擇將合約再延長12個月，不過雙方目前續約未有進展，消息指般奴拒絕曼聯最新報價，正在觀望新帥的執教風格。般奴在賽前記者會上避談合約問題，直言「贏球才能開啟談判。」般奴賽後表示不排除重返士砵亭，「我永遠不會對士砵亭關上大門，它在我心中永遠佔有特殊的地位。士砵亭是第一個相信我潛力的球會。無論發生什麼，我始終都能感受到球迷們的愛與善意，這對我成長為一名球員至關重要。」

曼聯兩食「詐糊」 普捷天奴直言難理解

曼聯原本有機會作客帶走勝利，惟兩個入球被吹無效。40分鐘，中場泰利文斯（Youri Tielemans）在禁區邊緣送出直線，阿密特迪亞路（Amad Diallo）冷靜射入。球證隨即響哨，指泰利文斯傳球後的跟進動作踩中士砵亭隊長干卡路恩拿斯奧（Gonçalo Inácio），判入球無效兼向泰利文斯出示黃牌。慢鏡顯示泰利文斯明顯先觸球並已收腳，惟因為慣性滑向對方。這面黃牌更埋下伏線，泰利文斯補時期間領第二張黃牌被逐，令曼聯近9仗已累積5張紅牌。泰利文斯成為曼聯近5場歐聯比賽中第3位被罰下的球員。

球證不僅取消曼聯入球，更向泰利文斯出示黃牌，後者補時階段再領一黃染紅離場。（路透社）

更大的爭議出現在下半場尾段，士砵亭門將佩雷拉出迎拍波時不慎將皮球拍入自己龍門。正當紅魔鬼準備慶祝再度以3：2領先之際，VAR介入並建議球證到場邊翻看慢鏡，球證最終裁定柏德列多古（Patrick Dorgu）及約羅（Leny Yoro）在門前撞門將犯規，曼聯今場兩度食「詐糊」。但是，這個入球在2分鐘前與士砵亭入球如出一轍，拉文斯當時在接球前亦與路易斯蘇亞雷斯碰撞後甩手，球證當時認為入球有效，尺度不一引發極大爭議。

普捷天奴僅執教曼聯兩場比賽，已經歷紅牌、12碼、爭議判決等各種波折。（路透社）

賽前才在記者會上怒轟球證的普捷天奴再度表達不滿，「我認為每個人都知道這些決定無法理解，很難理解為什麼場上會發生這些情況。根據我們的經驗，我認為每當出現這類狀況或情境時，總是會發生這類事情。我們回想，在不同球會的類似情境中，吃虧的總是我們，情況總是對我們不利。我們每一個錯誤所受到的懲罰都太過嚴苛。」