中超︱廣州隊創11年來最差開季成績　簡拿華路驚爆球會目標非冠軍

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-28 15:33

曾奪得8屆中超冠軍的廣州隊（前稱：廣州恒大），新球季錄得11年來最差開季成績，主帥簡拿華路賽後為頹勢解畫，卻爆出一個令球迷譁然的答案。

新一屆中超上周開鑼，班霸之一的廣州隊在第二輪比賽鬥山東泰山，結果被前曼聯中場費蘭尼於補時3分鐘頭槌絕殺，以0：1敗陣。

費蘭尼為山東泰山攻入奠勝一球。（微博圖片）

廣州隊上輪在「廣州打吡」與廣州城（前稱：廣州富力）打和，球隊在中超11季以來第三度無法在首場比賽「開齋」，可是過去兩次球隊都能夠在之後的賽事重返勝軌。

連續兩場未能敲響勝鼓，廣州隊開季首兩仗僅得1分，創下自恒大集團2010年入主以來最差開局。

比賽圖輯（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

這支傑志今屆亞冠盃同組對手近況麻麻，下輪更要面對擁有中國國腳郜林、姜至鵬及港籍球員戴偉浚的深圳隊（前稱：深圳佳兆業），令人擔心該隊能否迎來首勝，或會繼續刷新最差紀錄。

外界普遍認為，執教廣州隊的前意大利國家隊隊長簡拿華路現正承受巨大壓力，但這位前世界足球先生卻另有想法，「我從6歲就投身足球，壓力從何而來？球隊肯定有可以更完美的地方，唯一方法就是更努力工作。」

簡拿華路直言球隊最大目標並非冠軍，令球迷感到驚訝。（新華社）

簡拿華路：球會目標「為國養士」

他說自己對壓力二字已聽到厭，但也有自知之明，「我很清楚球隊一直贏的話，帶隊相對簡單；若沒踢出符合大眾期望的結果，集團（球會）就會做出抉擇。」

在傳媒追問之下，簡拿華路彷彿「鬼拍後尾枕」，直認球隊目標並非贏冠軍，「我很清楚集團的想法。球迷想要冠軍，但我說過很多次，集團目標就是『為國養士』。我都想贏，但也沒辦法，必須培養球員，這是明確的要求。」

廣州隊陣中不乏中國國腳、入籍兵及外援，卻竟然以「為國養士」為目標。（廣州隊微博）

他這番話似乎在暗示「大佬，唔關我事」，表明自己身為「打工仔」的難處，也令人想起港超球隊標準流浪，多年來一直以培養本地年輕球員為宗旨，冠軍並非組軍的最重要目標。

廣州隊過去10年8度中超封王，對上一次不過是2019年的事，今季突然轉型，難免令人感到驚訝，並懷疑那只是簡拿華路在球隊成績欠佳之下的藉口？

↓↓↓同場加映：戴偉浚中超首個入球，搶波突破勁射一條龍，即刻逐格重溫↓↓↓

【中超球隊「執走」Nike圖案，應對新疆棉花事件】