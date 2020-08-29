【中超】戴偉浚窄角度勁射斬處子球　開腔回應「鄭智接班人」稱號

中超大連賽區第8輪，深圳佳兆業憑港籍球員戴偉浚先開紀錄，以2：0擊敗有港將陳俊樂缺陣的廣州富力。 戴偉浚今仗取得個人於中超的首個入球，賽後表達對被封為「鄭智接班人」的看法。

中超今晚再上演廣州打吡，由廣州富力對深圳佳兆業。兩名香港球員陳俊樂及戴偉浚分別效力兩隊，賽前原預計二人有機會繼第一輪後，再於場上交鋒。不過陳俊樂連續兩仗疑因傷缺陣，令球迷願望落空。

以色列射手沙希域因要為家鄉出戰歐國聯而跟富力提早解約，令球隊實力大減，相反深圳近況不俗，近兩場取得1勝1和。

港將陳俊樂（左）在今季首戰鬥深圳時曾上陣，惟今仗疑似因傷缺陣。（新華杜）

戴偉浚勁射破門中超開齋

21歲的戴偉浚去戰為深圳踢足全場，並貢獻個人今季中超第二個助攻，獲內地媒體及網民激讚，更有人形容他是前國足隊長鄭智的接班人。

戴偉浚踢足全場再獻助攻 內地網民激讚：外援般的存在

這個曾效力英超狼隊U23的中場今日鬥富力再有表現，上半場27分鐘，戴偉浚把握敵軍解圍不遠，看準時機上前搶得來球後順勢殺入禁區。此子推至右路近底線位置窄角度勁射，皮球穿過富力門將韓佳奇「坑渠」後再中柱彈入，為深圳領先，並取得其中超處子球。

戴偉浚取得個人中超首個入球。（深圳佳兆業微博）

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下半場富力兩獲黃金機會，69分鐘外援沙巴面對空門卻人前波後，這名前鋒轉身夾起皮球「揈」向龍門，被深圳守門員國威於白界線前僅僅接住。8分鐘後，戈騰接應左路傳中跳頂，皮球以拋物線飛向遠柱死角，但國威再度飛身撲出。

戴偉浚在81分鐘退下火線；富力86分鐘的入球被判越位在先。最終深圳在補時憑徐洋再入一球，以2：0擊敗有丹比利領紅的富力，賽後穩守大連賽區第5位；富力則排第6。

+ 6 + 6 + 6

開腔回應鄭智接班人稱號

戴偉浚賽後接受直播訪問，表示對攻入中超首球感到開心：「最重要的是球隊贏球拿到3分，距離前四近一點了。」他指在經過首8輪比賽後，感覺球隊很有團隊精神，且球員非常拼命，「希望接下來能在進攻方面做得更好」。

被問到如何看待「鄭智接班人」的稱號時，戴偉浚就回應稱：「我還非常年輕，這條路還好長，現在希望能繼續打好比賽，提升自己。」