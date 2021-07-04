歐國盃︱丹麥教練賽後情深一句令人心碎　為艾歷臣而戰再過一關

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-04 10:11

丹麥絕對是今屆歐洲國家盃（歐國盃）最令人感動的球隊，跟1992年爆大冷封王那屆一樣，決賽周前他們是無人看好能問鼎冠軍的球隊，陣中只靠王牌球星艾歷臣帶領全隊。 首仗對芬蘭失去中場靈魂艾歷臣後，丹麥不但沒有失魂，更踢出一場又一場的漂亮勝仗，如今擊敗捷克再過一關，教練尤文特賽後深情一句：「我沒有一天不想念艾歷臣」，再次教人動容。

賽前大會再次展示艾歷臣的巨型丹麥球衣。（Getty Images）

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丹麥由分組賽兩連敗陷出局邊緣，到最後一輪4：1大勝俄羅斯以次名出線，一腔熱血令球迷看得血脈沸騰。繼十六強4：0大勝上屆四強份子威爾斯後，今仗八強面對踢法硬朗的捷克，同樣能夠打開缺口，即使下半場被對手追近，仍能以2：1再過一關，晉級準決賽。

如今丹麥陣中已沒有球星，依然能夠過完一關又一關，艾歷臣即使已不在，影響力卻絲毫無損，仍是無處不在。

今仗暫代捷克隊長一職的蘇錫克，向丹麥隊長卡積亞送上一件印有艾歷臣名字和全隊簽名的捷克球衣。（Getty Images）

「我每天想着艾歷臣」

丹麥再次踢出超水準，繼1992年封王後，時隔29年再次置身四強，主帥尤文特（Kasper Hjulmand）賽後認同，一班球員均是為艾歷臣而戰，「我絕對有這個感覺，那一秒和在此之後，全世界也明白生命的基本是什麼，足球的核心價值在那刻亦得到彰顯。」

「足球入面有很多不同議題，但我們全部都謹記：為何我們要開始踢足球，足球的價值建基於什麼，我們得到一記當頭棒喝。」尤文特深情地說，「我仍然每天想着艾歷臣，他應該在這兒。」

尤文特與門將卡斯柏舒米高一起慶祝晉級四強。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

「我們很開心他能夠活過來，我們一路帶着他走到今場比賽，一路走到溫布萊。我時時刻刻都有想着他。」尤文特分享，「我們都明白，或許那是足球價值的勝利，或許我們就是箇中象徵，我真的很高興。」

「這支球隊不用別人提醒，『那是你的應有反應』」，他讚揚，「球隊以至所有丹麥人，彼此之間所付出的愛和同情實在難以置信。」尤文特最後說，「我們很開心，也很自豪。我們可以提醒自己，我們為何熱愛足球，以及足球能為世界做到什麼。」

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湯馬士迪蘭尼無人看管接應角球頭槌建功，丹麥開賽5分鐘領先一球。（路透社）

丹麥正選陣容：3-4-3

門將：卡斯柏舒米高 後衛：安達斯基斯坦臣﹑卡積亞﹑維斯達加特 中場：米希利﹑湯馬士迪蘭尼﹑賀積查治﹑贊斯拿臣 前鋒：丹斯加特﹑多爾貝治﹑巴夫韋迪

捷克正選陣容：4-5-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾﹑施魯斯特卡﹑卡拿斯﹑真保尼爾 中場：馬素普斯﹑湯馬士賀利斯﹑安東連巴拿克﹑蘇錫克﹑比特施夫錫 前鋒：柏德列舒希克

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