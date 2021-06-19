歐國盃｜基斯甸艾歷臣留醫7日後出院　回家前先趕去一個重要地方

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-19 01:38

丹麥足總在當地時間周五（18日）下午宣布，29歲中場基斯甸艾歷臣手術成功，已經出院。艾歷臣在回家之前，先趕到丹麥國家隊的訓練基地，與一班隊友見面。

丹麥足總的聲明指，艾歷臣手術成功，今日出院。出院後的第一站，他首先到訪國家隊訓練基地，與隊友見面。之後，他就回家，與家人團聚。

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

艾歷臣透過丹麥足總答謝各界的祝福及支持，他表示：「多謝大家，我收到大量的祝福。這是難以置信的感覺。手術很順利，我的情況良好。隊友們昨晚踢了一場精彩的比賽，很高興可以在賽後一日與他們再見。不用說的，在星期一對俄羅斯的比賽，我會落力為他們打氣。」

艾歷臣日前透過社交網站向大家報平安。

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丹麥前一日在分組賽面對比利時，上半場踢得非常好，領先1：0，但換邊後失了兩球，以1：2落敗。在比賽的第10分鐘，雙方暫停比賽，鼓掌為艾歷臣打氣。

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【丹麥對比利時，雙方第10分鐘暫停比賽，齊為艾歷臣鼓掌】

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艾歷臣在上周六丹麥對芬蘭的B組首輪分組賽中，於上半場尾段心臟病發，突然倒地，幸經急救後恢復心跳，清醒送院，情況穩定。他之後接受手術，在體內安裝植入式心律去顫器，共留醫7日後出院。

▼ ▼ ▼慎入：丹麥對芬蘭的上半場，艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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