歐國盃熱話︱艾歷臣逃出鬼門關後首曝光　海灘現身與球迷親切合照

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-05 14:05

為丹麥出戰歐國盃賽事期間心臟病發的中場球星艾歷臣，離開醫院後首度曝光。他在家鄉丹麥一個沙灘，與一個小球迷合照。 他氣息看來不錯，那個幸運的男孩受訪時稱，「艾歷臣看來很健康」。

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今屆歐國盃分組賽，身處B組的丹麥首戰芬蘭，上半場快要完結時，艾歷臣突然暈倒。隊友和在場醫護人員立即為他急救，他心臟一度停頓，及後在心臟除顫器電擊後醒過來。他送院治理，及後證實為心臟病發，需要植入心臟起搏器。

他留院期間，曾上載一張照片，感謝大家支持。此後沒有他的最新消息，直到丹麥在歐國盃八強2：1擊敗捷克，《米蘭體育報》報道艾歷臣賽後向隊友傳Whatsapp訊息，表示「我為你們感到驕傲」。

丹麥教練賽後情深一句令人心碎 為艾歷臣而戰再過一關

艾歷臣入院後曾上載自己的照片，公布他的病況。（Instagram＠chriseriksen8）

丹麥男孩Bjorn Bindzus在沙灘遇上艾歷臣，後者爽快答應他的合照要求。（Instagram＠bjornbindzus）

直到男孩Bjorn Bindzus在Instagram上傳一張與艾歷臣的合照，Bjorn接受丹麥報章《BT》訪問時稱，「我要求跟艾歷臣合照時緊張得不能言語，但我很自豪有那樣做，我很開心。」Bjorn表示，「我們當時正在拍攝商業廣告，午飯期間我忽然看到他。於是我等待他跟女友說完話後，向他提出要求，他一口答應。」

Bjorn還稱，「我沒有看到對芬蘭時那一幕，但他看來很健康，真是太好了。」艾歷臣是大部分熱愛足球丹麥男孩的偶像，Bjorn也不例外，「當國家隊比賽時，我幾乎都會看，我最喜愛的球員毫無疑問是基斯甸艾歷臣。我為自己擁有那張照片感到自豪。」

丹麥即將在四強大戰英格蘭，賽事在倫敦溫布萊球場上演，到時艾歷臣會否現身，親自為國家隊打氣？

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丹麥對捷克歐國盃八強賽前大會再次展示艾歷臣的巨型丹麥球衣。（Getty Images）

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湯馬士迪蘭尼無人看管接應角球頭槌建功，丹麥開賽5分鐘領先一球。（路透社）

▼▼丹麥八強擊敗捷克▼▼

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