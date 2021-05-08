大嶼山行山路線｜上蓮花山天帝之床打卡　落天書壁較危險量力而為

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-05-08 08:22

蓮花山是大嶼山山脈中比較開揚及壯觀，山頂上還有一塊大石塊，山中人稱之為「天帝之床」。

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路線：南山營地＞雙東坳＞蓮花山＞天書壁＞婆髻山＞灰徑落東涌

難度：3.5星 長度：8.9公里 風景指數：4星 山勢高度：750米 隱世度：3星 全程需時：4.5小時 起步位置：南山營地 終點位置：東涌 帶水量：1.5升 電話服務：有 山線特色：蓮花山山脈

▼▼按圖看蓮花山、天書壁路線沿途景色▼▼

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建議行山路線：

在東涌集合，搭大嶼山巴士3M到南山營地下車，再沿鳳凰徑第2段向上走，大約走1小時就到達雙東坳，然後在分支轉右向蓮花山進發。從小徑上山，大約走10分鐘，就到達蓮花山頂大休拍攝。

由南山營地行上雙東坳途中，可以俯瞰貝澳及芝麻灣半島一帶海岸。（顏銘輝攝）

在雙東坳轉右，前往蓮花山。（顏銘輝攝）

然後，再跟主徑走，走約30分鐘會到達天書壁（下降天書壁請小心），可再次大休拍照。之後，原路爬上去回主徑，再走約10分鐘會到達婆髻山（此山崎嶇，不建議登上）。沿山旁主徑走，會發現左方有小徑，此徑落東涌，約走30分鐘就到達山腳。

今回心得： 1. 多看地圖 2. 婆髻山不建議登頂，因為十分崎嶇 3. 下降天書壁比較危險，要依靠大樹下降 4. 因為要登750米，都比較需要體能 5. 量力而行

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

了解更多，另一條大嶼山行山路線：【大嶼山行山路線】白芒經牛牯膊登蓮花山 山頂看大東山別具韻味

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】