大嶼山行山路線｜上蓮花山天帝之床打卡　落天書壁較危險量力而為

蓮花山是大嶼山山脈中比較開揚及壯觀，山頂上還有一塊大石塊，山中人稱之為「天帝之床」。
▼同場加映：「山野·新聞庫」Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）
相關文章：行山熱潮｜專訪山野新聞庫Admin老大 嘆即興山友柴娃娃唔做功課
路線：南山營地＞雙東坳＞蓮花山＞天書壁＞婆髻山＞灰徑落東涌
難度：3.5星
長度：8.9公里
風景指數：4星
山勢高度：750米
隱世度：3星
全程需時：4.5小時
起步位置：南山營地
終點位置：東涌
帶水量：1.5升
電話服務：有
山線特色：蓮花山山脈
▼▼按圖看蓮花山、天書壁路線沿途景色▼▼
【春天行山注意】大霧籠罩有種地形容易迷路 山徑濕滑宜備行山杖
【行山鞋】濕滑山路防跣之選！盤點Vibram Megagrip鞋底行山鞋
【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者
建議行山路線：
在東涌集合，搭大嶼山巴士3M到南山營地下車，再沿鳳凰徑第2段向上走，大約走1小時就到達雙東坳，然後在分支轉右向蓮花山進發。從小徑上山，大約走10分鐘，就到達蓮花山頂大休拍攝。
由南山營地行上雙東坳途中，可以俯瞰貝澳及芝麻灣半島一帶海岸。（顏銘輝攝）
在雙東坳轉右，前往蓮花山。（顏銘輝攝）
然後，再跟主徑走，走約30分鐘會到達天書壁（下降天書壁請小心），可再次大休拍照。之後，原路爬上去回主徑，再走約10分鐘會到達婆髻山（此山崎嶇，不建議登上）。沿山旁主徑走，會發現左方有小徑，此徑落東涌，約走30分鐘就到達山腳。
今回心得：
1. 多看地圖
2. 婆髻山不建議登頂，因為十分崎嶇
3. 下降天書壁比較危險，要依靠大樹下降
4. 因為要登750米，都比較需要體能
5. 量力而行
路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）
了解更多，另一條大嶼山行山路線：【大嶼山行山路線】白芒經牛牯膊登蓮花山 山頂看大東山別具韻味
山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
【同場加映！了解更多行山冷知識】
與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：
行山前先了解行山禮儀：
教你用「GPS遠足留蹤」服務：
切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：
【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】