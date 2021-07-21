足球熱話｜加納球員展「神技」以假波制假波　對家拒認數爆羅生門

踢假波原來都可以係正義之師？

加納一位球員在比賽中連入兩球烏龍波，卻聲稱是為了阻止賽果被操縱，但對手事後拒絕承認踢假波，令事件爆出羅生門。



加納超級聯賽近日出現一場「世紀假波」，上周六（17日）由Inter Allies鬥Ashanti Gold的比賽中，Inter Allies中堅Hashmin Musah於下半場早段後備入替。

結果他在球隊落後0：5時，分別於78分鐘及82分鐘在無人壓逼下帶波向自己龍門推進，再將皮球直射入網。Hashmin Musah在烏龍波「梅開二度」後立即被換走，結果令球隊大敗0：7，惹來假波疑雲。

加納後衛「假波制假波」，烏龍波「梅開二度」逐格睇：（按圖放大）

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烏龍波有苦衷 「球隊都稱讚我」

不過劇本在賽後大反轉，Hashmin Musah向記者承認，自己故意連入兩球烏龍波，但其實有苦衷。

Inter Allies賽前已督定降班，Hashmin Musah聲稱在下榻酒店聽到有人打賭球隊會輸1：5的消息，所以決定用「假波制假波」，破壞「預設」賽果。「我不容許任何人賭波及踢假波，所以向教練保證，派我落場的話，一定會搞破壞。賽後球隊上下都稱讚我。」

Hashmin Musah聲稱有人操縱賽果，為破壞假波而射入烏龍球。（Twitter@marcusadampah）

對家拒認打假波：球員靠努力入波

究竟打賭跟踢假波的是誰？Hashmin Musah未有透露，但有關比賽片段在網上流傳，也引起加納足協關注，將調查涉嫌違規的行為。

而被矛頭直指的Ashanti Gold也發表聲明，強調球員沒有操縱比分，「我們明確表示球會與任何不當行為無關。球隊在整場比賽表現出色，亦表現出最強的爭勝心，並通過努力射入了5球。」

Ashanti Gold又指出，全隊不知道對方為何會攻入兩個烏龍波，並稱球會強烈反對踢假波，並敦促所有人停止錯誤地指責球會，「否則我們會毫不猶豫地對這些人採取法律行動。我們會繼續為公平比賽做出貢獻。」

「世紀假波」所有入球一覽，重溫有苦衷的烏龍波：

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