歐國盃熱話｜艾歷臣有望決賽現身溫布萊　6名急救醫護同樣獲邀

撰文：趙子晉
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歐洲國家盃分組賽期間，心臟病發的丹麥中場基斯甸艾歷臣，即使賽事進行至最後階段，他的名字依然不時出現，他或許在決賽時「現真身」。歐洲足協方面宣布，已邀請艾歷臣與妻子，以及其餘6名醫護人員赴溫布萊球場欣賞決賽。
基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在分組賽突然暈倒的一幕，相信不少球迷依然歷歷在目，幸好在隊友及醫護人員及時急救下，清醒地離開球場，及後送院治理後情況穩定，大步檻過。
艾歷臣出院後，更在沙灘上被「集郵」，與一名小男孩合照，艾歷臣臉上掛上笑容，健康的模樣相信令廣大球迷鬆一口氣。
艾歷臣或許不再需要以球衣代表，有望親自現身溫布萊。（Getty Images）
當艾歷臣事件發生後，各支與丹麥碰頭的球隊，不約而同向他們獻上全隊的簽名球衣，向艾歷臣送上祝福。丹麥早前力挫捷克，延續童話之旅，相隔29年再度殺入歐國盃4強，艾歷臣的身影有望再度出現在溫布萊。
歐洲足協方面確認已邀請艾歷臣與妻子，以及6名急救艾歷臣的醫護人員成為歐國盃決賽的座上客，但至今未知艾歷臣會否出席。其中一名獲邀的醫護人員Peder Ersgaard向傳媒透露興奮之情，「我感到十分興奮，就像小孩子在聖誕節拆禮物一樣。」
倘若艾歷臣確認現身決賽的話，他必定希望丹麥在四強大戰擊敗英格蘭，殺入決賽，見證球隊高舉錦標。
丹麥男孩Bjorn Bindzus在沙灘遇上艾歷臣，後者爽快答應他的合照要求。（Instagram＠bjornbindzus）
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四支準決賽球隊：
意大利
丹麥
西班牙
英格蘭
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