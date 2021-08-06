東京奧運8月6日總結｜李慧詩爭先賽晉級　意大利續掃田徑金牌

香港的「牛下女車神」李慧詩在8月6日出戰爭先賽，首先在資格賽的計時賽排第9名，順利晉級首圈的24強。首圈面對立陶宛老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），她勝出入16強。不過，她在16強不敵英國車手馬真特（Katy Marchant），幸她在復活賽擊敗美國車手郭比（Madalyn Godby），晉身最後12強，翌日再賽。

意大利今屆在田徑的表現相當好，今日贏多兩面田徑金牌，暫時累積5面，與美國看齊。帕米莎露（Antonella Palmisano）在下午先為意大利贏得女子20公里競步金牌，到晚上的壓軸決賽，由積及斯領軍的意大利力壓英國，贏得男子4x100米接力金牌。

中國在8月6日都贏得一面田徑金牌，劉詩穎在女子標槍決賽中，第一擲造出66.34米，之後再無其他選手超越，為中國在這個項目實現零的突破。此外，樊振東、馬龍及許昕為中國在乒乓球男子團體決賽擊敗德國，贏得金牌。中國這一日共得兩金，以36面金牌繼續排獎牌榜首。



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香港運動員消息總匯：

「牛下女車神」李慧詩與李海恩在女子競輪賽失利後，今日（6日）捲土重來，出戰女子爭先賽。李慧詩順利打入1/16決賽，卻不敵英國車手跌入復活賽，幸她把握機會於復活賽輕取美國的郭比，驚險晉級，周六（7日）下午再度出戰，爭入8強。（李慧詩復活賽驚險過關 明午再出戰爭入8強）

李慧詩資格賽造出10.538秒晉級。（高詩琦攝）

【李慧詩出戰競輪賽半準決賽，避開炒車成功出線】

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空手道女神劉慕裳繼昨日贏得個人形銅牌後，今日（6日）再獲香港代表團委任為東京奧運閉幕禮持旗手。（劉慕裳空手道奪銅創歷史 獲委任為閉幕禮持旗手）

空手道選手劉慕裳將會擔任杯東京奧運閉幕禮持旗手。（高詩琦攝）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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東京奧運昨日（5日）舉行女子七項全能賽事，有觀眾發現一位擁有西方面孔的運動員穿上中國隊衣出賽，引起關注。這位中國歷來第一位田徑入籍運動員，是擁有中國人及加拿大人血統的鄭妮娜力（Nina Li Schultz），外婆更是跳高界傳奇人物。（中國首位田徑入籍兵戰七項全能 混血女生中文紋身搶眼）

東京奧運女子20公里競步決賽，世界紀錄保持者楊家玉大熱倒灶。雖然她一直留守領先集團，但在最後衝刺階段，她第3次被罰紅牌，需要暫停2分鐘，斷送獎牌希望。她最後以第12名完成，衝線後在場邊痛哭。（中國競步女神楊家玉臨尾被罰 失落獎牌場邊痛哭）

東京奧運今（6日）晚田徑場上的最後一場上演的決賽，在新鮮出爐的百米飛人冠軍積及斯（Lamont Marcell Jacobs）帶領下，意大利以37.5秒首先衝線，贏得男子4x100米接力冠軍。至於中國最後被加拿大趕及，失落獎牌，以第4名完成。（意大利男子4x100接力封王 中國「龜波氣功」無緣三甲）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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香港空手道昨日有「女神」劉慕裳於個人形奪得銅牌，創造歷史。中華台北同日亦有女將文姿云在55公斤級組手賽摘銅，她甜美樣子加上反差萌，迷倒一眾網民。（中華台北空手道精靈高顏值 反差萌迷倒網民：想被她踢）

滿滿隊友的愛，做就一面銅牌誕生！澳洲運動員德拿（DUBLER Cedric）在十項全能終極戰的1500米賽事，決定犧牲自己爭取排名的機會，為隊友莫朗尼（MOLONEY Ashley）領跑，最後階段更「癲佬」上身激勵對方，終助莫朗尼成功奪銅，十分熱血。（澳洲選手包尾也甘願 為隊友領跑熱血提場終合力奪銅）

14歲的湛江少女全紅嬋昨日（5日）在東京奧運女子個人10米高台跳水，以壓倒性分數贏得金牌，熱爆內地網絡。傳媒及網民紛紛將全紅嬋的的舊訪問片段找出來，她曾經講過，從未去過主題公園及動物園，很想去玩遊戲贏公仔。之後，有網民留言叫射擊兩主的楊倩同行，因為楊倩玩射汽球遊戲百發百中，可以為全紅嬋贏公仔。想不到的是，楊倩本尊現身留言「來吧，組個團」。（全紅嬋想去主題公園贏公仔 網民召喚射擊金牌楊倩帶隊）

其他奧運消息：

東京奧運頒獎台下，未能摘下金牌的日本選手道歉畫面一再出現。《紐約時報》就這樣的日本現象分析，指出銀牌得主的懺悔反應是由後悔、感謝、責任和謙卑4種心情交織而成。（日本運動員悲願的金牌責任 不是第一便什麼都不是？）

名古屋市長招待凱旋的日本壘球隊投手後藤希友，接過金牌後「不問自咬」事件，在輿論壓力下公開道歉。外界為金牌選手不值，建議更換全新金牌，換來東奧組委以一句「世界通行」的退貨條件回應：不包括人為損壞。（名古屋市長為咬金牌道歉 情難自禁因「高中打羽毛球」）

東京奧運即將進入尾聲，許多賽事將迎來金牌戰，在各國選手優異的表現下，比賽高潮迭起，全世界欣賞到難得一見的頂尖對決。在精采的賽事之外，選手與看奧運轉播的民眾間，也發生許多有趣的現象。（「只要我看比賽就會輸」 科學破解「奧運迷信」）

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