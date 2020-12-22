【港足專題．球員權益2】拆解球員合約　對欠薪散班保障足夠嗎？

作為「打工仔」，與公司簽訂的合約提供最基本保障，對於同樣作為球會僱員的球員來說自然也一樣。 《球員權益》專題第一集講述，球員基於各種原因，普遍對合約認識不多。 足總透過制訂標準合約，詳列包括發放薪金、追討退賽球隊賠償等規定，希望維護球員權益。這份合約樣版更可以在其官方網頁中找到，究竟它跟一般僱傭合約有何分別？今集跟大家拆解箇中重點。 攝影：黃寶瑩、黃舒慧

斷斷續續在足總工作10多年的總幹事袁文川，直言以往的球員合約「很原始」，只有約4頁紙，涵蓋合約年期、薪酬、雙方基本職責跟義務等，惟未有仔細列明各項權益。

他指出早年本地球圈的合約條文曾規定球會擁有「優先續約權」——縱使球員已經完約，球會只要「合理」加薪，即可續約。然而在球員的異議下，加上國際足協發出文件、要求所有屬會擬定標準合約，以平衡球員跟球會的利益，足總終在2017年正式推出現有的標準球員合約（Form G）。

足總標準球員合約共有18章，全長24頁，《01體育》整理了部份重點條文。（01美術製圖）

合約涵蓋多個範疇 班主：比其他工種好

每名港超球員在註冊前，都必須跟球會簽署這份長達24頁的「標準合約」。顧名思義，合約內容劃一，不會因應個別球員而有所加減，袁文川形容此合約「配合時代步伐」及「內容細緻」。舉例說：第6章規定球會需支付球員因足球活動而受傷的所有醫療費用、足總同時強制球會為球員買保險；作為理文班主，李文恩也坦言：「這比香港其他工種好得多。」

除此之外，禁藥、個人資料擁有權、委托中間人等亦在合約範圍之內。就連球員肖像權、人權及出席公開活動都有限制，第9章列明球員需出席球會或官方合理提出的宣傳或公眾活動，不得在未得球會批准下接受訪問；而球會亦不可用任何違反香港人權及反歧視條例的方法對待球員。

足總總幹事袁文川指出，標準合約涵括禁藥及個人資料等情況，算是追上時代的步伐。（黃寶瑩攝）

未列重要資料 全因職業特性

可是翻查合約，條文從沒提及試用期、指定的上下班時間或辦公時數。袁文川表示：「球員『工作』時間很彈性，這是全世界認同的事，所以有更高的自由度。」

值得一提的是，代通知金及通知期等資料亦通通缺乏。其實，球員這份職業沒有「Freelance」，不能踢一場換一隊，他們跟僱主（球會）的關係比普通上班族長；而球季展開後，球員要「搵工」也相對困難。

所以，標準合約在這方面特別保障球員——合約設最少年期（生效至該季尾），同時限制球員一季內只能註冊三間球會、並僅可為兩間球會上陣。「球圈有註冊期、國際足協也講求球隊在一季內的完整性，這些都確保了球員不會在季中突然失業。」 袁文川補充。

球員練習、比賽時間未必每日相同，所以球員合約跟一般僱傭合約比較，沒有指定的上下班時間或辦公時數。（資料圖片／高詩琦攝）

即使如球隊散班這樣的極端情況，合約都有一項特別條文保護球員。第16.5項有關球會違約的條款指，若球會不再是足總任何聯賽的會員，球員合約會自動終止，球員仍有權向球會追討餘下合約年期的全數薪金。袁文川解釋條文的原意：「合約是因球員為球會參加比賽而生效，當球會不再參賽，自然要終止。」

富力球員拒絕賠償方案 不排除採法律行動 或向FIFA求助

這條文在富力退賽風波正好派上用場，據了解職球員便以此作理據向富力爭取賠償。而勞工法例亦要求僱主在合約終止後7天內支付解僱補償，否則除了需支付利息，僱主也可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35 萬元及監禁 3 年。

有份追討的華將認為，球員是特殊行業，需長時間訓練，且生涯短暫，因此需要比其他職業有更多保障，「若按一般勞工法例處理，只賠一個月人工，很不公平。調轉去想，球員可否只賠一個月錢就轉會？」

受前富力球員委託的高葉律師行早前發表聲明，指富力董事或管理層有機會觸犯刑事罪行，並稱：「相信富力會做正確的事及向所有人支付應得的款項。」（受訪者提供）

獎金曾被「走數」 球員倡改良標準合約

另外，根據合約第3.1章，球會需在每個月的最後一個工作天或之前、向球員支付合約上列明的薪酬。而國際足協Regulations on the Status and Transfer of Players，第14bis章也列明，球會若欠薪兩個月或以上，而球員亦已向球會發出至少15天的最後期限，球員便可擁有在合理理由下解約的權利。奈何，這仍無阻球圈出現欠薪情況。

另有球員指出，標準合約內只需填寫基本薪酬（Basic Salary），並不包括每場比賽獲勝或冠軍獎金。即使球會老闆「加碼」，球員也只能依靠口頭承諾，但過往卻出現「走數」情況。

該球員以前季和富大埔聯賽冠軍獎金風波作例：「球員拚了老命贏冠軍卻無獎金，因沒有白紙黑字寫低，沒甚麼可做，只能說很無奈。」

蔡尚圻回應大埔獎金風波：早已向球會找清應付金額

雖然標準合約容許雙方以附件形式加入獎金細節，惟實行者少，而現有條文亦無阻欠薪情況在球圈出現，他仍希望足總可強制球會在合約內加入相關細節，「『加碼』是即興，或很難加入合約。可是基本的獎金，相信球會有預算。像大埔出現羅生門，若合約有寫明，至少球員有追究的途徑，真相或會水落石出。」

和富大埔前季歷史性贏得港超聯冠軍，惟風光背後球員卻未獲得應得報酬。（資料圖片）

一年間從問鼎聯賽到身陷欠薪醜聞，重溫和富大埔首奪港超冠軍的場面：

私下合約無王管？理文建議設備案制度

球會跟球員在此標準合約以外，可就額外福利簽署補充合約，袁文川重申：「只要這私下合約沒有跟標準合約有衝突，足總無權否定內容。」然而為避免爭拗，也確保該補充合約的正當性，李文恩建議足總應為此訂立備案制度，強制為任何私下合同「留底」。

「足總未必要查閱所有合約細節，而是讓糾紛出現時，可以有文件去保障球員及球會。既然足總管轄職業聯賽，就要監管這方面的問題，否則它還有甚麼意義？」

雖然身份資方，但李文恩強調合約應是保障雙方的文件，相信備案制度有助減少糾紛。（黃舒慧攝）

合約以外 球會能承諾甚麼？

李文恩又深信「任何生意皆以員工優先」，希望建立最佳環境，令球員踢得舒服。「這並非請球員食飯就算，也不是要完全遷就球員。而是承諾我們不會呃呃氹氹；受傷的話，會支援球員及早康復，令他們毋須顧慮太多，安心踢波，自然有好發揮。」

他認為球圈講求合作，球會付出之餘，球員也應克盡己任。目前合約規定球員要遵從球會指示，準時出席球會操練或活動，也不得在未經球會同意下、參與其他足球或危險活動。

然而球圈仍有例外，理文認為足總可在細節上再補充，「踢業餘或石地波的話，有機會令球員受傷、影響生涯；或者球員違反到甚麼程度，球會才可處罰？這些在合約沒有列明，只靠球會自行理解，對球員或球會也非最好。」

理文近季銳意塑造專業形象，成績同時穩步上揚。（資料圖片／袁志浩攝）

至於近年積極投資本地足球的東方龍獅，球員薪酬水平算是港超上游。球會副主席游永強坦言明白球員訴求，認同球會有責任提供保障，「自己也出身草根，在徙置區長大，將心比心罷了。」

他指東方願意多走一步，在合約以外做得更多，「至少東方不會『走佬』（退賽）。另外，我們正計劃為球員安排退役出路，例如讓他們掛靴後加入體育產業，無論是教練、球證、技術分析、復健醫學或辦體育活動也可；又或助球員做KOL，宣傳球會品牌的男士護膚品之類，這些對球員跟球會都有利。」

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東方體育會副主席游永強透露，球會正安排各種計劃，保障球員退役後的生活。（資料圖片／歐嘉樂攝）

縱使有標準合約的出現，香港球員跟球會仍不時發生爭拗，究竟雙方可以如何處理糾紛？足總又應該以甚麼角色協助呢？

另外，過往有外援向國際足協尋求協助，方法是否有效？我們找到最近向前港超球會夢想FC追討欠薪而獲判勝訴的西班牙球員祖亞昆親自解畫。