港足專題．球員權益1｜港超簽約講個信字　本地球員欠缺自保意識

累積投放上億元班費的富力R&F在今季港超展開前突然退賽，事件引發球員入稟勞資審裁處，追討原合約期內的薪金。 富力散班原因眾說紛紜，然而類似事件在球圈屢見不鮮，與其將責任歸咎任何一方，倒不如正視問題——本地球圈如何保障球員權益？ 當中最重要的部份無疑是球員合約， 球員對此又有足夠的理解嗎？在批評保障不足之前，球員也要先盡好自己的責任。 攝影：黃寶瑩、黃舒慧

富力散班之後，10多名球員拒絕球會提出的賠償方案，他們為解決合約爭拗，曾向足總求助，又要求約見球會代表，卻不得要領。結果只能尋求律師意見，向球會發律師信，並入稟勞資審裁處，過程費時又花錢。有份追討賠償的前富力球員說：「最困擾是即使有球會願意簽你，也不清楚可否簽新約。」

富力球員到足總求助 合約問題未解決 轉會或露曙光

富力的舉動是否等同解約？球員享有怎樣的權利？這班前富力兵一概不知，從此可見，球員對合約條款甚至保障認識有限。其實，足總規定港超球會必須跟球員簽下一份「標準球員合約」（表格"G"），有趣的是，部份富力球員卻稱從沒見過有關文件，僅指曾跟球會簽過私下合同；球員直至向足總查閱標準合約的副本，才一知究竟。

富力球員早前就合約及賠償問題到足總求助，部份人當時向足總領取球員合約副本。（資料圖片／袁志浩攝）

↓富力R&F空降港超四年，回顧這支富豪球會如何由財大氣粗走到黯然退賽↓

+ 24 + 24 + 24

簽約輕率變「傳統」 縱遇問題未敢發聲

一般「打工仔」在簽署僱傭合約前，對其權益都有基本認知，例如通知期、代通知金及其他限制性條款等。為何本地球員在這方面卻缺乏意識呢？該名前富力球員指出，規模較細的本地球會，簽約過程十分簡單——球會聯絡球員、告知效力年期及薪金，雙方同意後就簽名，「合約上有很多條文，但正常不會逐一講解或列印出來，只集中在雙方資料、日期及銀碼。有時球員有意見，對方反會說：『份份都一樣，唔會呃你啦！』」

其實華人球員在香港球圈一向弱勢，相對操控「生死大權」的球會老闆，話語權相當渺小。「香港市場細，球員都不敢得失老闆，若球會嫌你麻煩，少簽一個球員沒有太大影響；相反球員選擇不多，除非轉行，否則如何『講價』？」

有球員指出部份細球會的簽約過程相對簡單，球員普遍對內容認識不多。圖為已退出港超的富力去年跟謝偉俊簽約，桌上的正是足總標準球員合約。（富力R&F Facebook圖片）

他認為大球會的處理手法會比較理想、跟足程序，但有部份球會卻由教練直接與球員洽談合約，無法完全避免利益衝突，「教練的決定影響球員出場時間，這也牽連出場費及獎金等，難免會招人話柄。」

從球員角度，當其他人都乖乖簽約，要求多多的話或會「做衰仔」。「大嘅都唔做，唔通細嘅做？慢慢就約定俗成。」故此華人球員甚少仔細翻看合約內容，何況部份合約以英文為主，對許多教育程度不高的球員也不利。

和富大埔上季由宏大環球贊助，其內地資金背景早已令人生疑，最終也陷入欠薪風波。不過有球員認為審視贊助商的責任應落在球會身上。（資料圖片／和富大埔提供）

一年間從問鼎聯賽到身陷欠薪醜聞，重溫和富大埔首奪港超冠軍的場面：

過份信任球會 終損個人利益

同樣已經退出港超的地區球隊和富大埔，上季疫情期間鬧出欠薪風波，勞資雙方雖在勞工處介入下達成共識，惟方案只能助球員取得部份薪酬。有前大埔兵慨嘆，當今球圈只「講個信字」，「始終球員對球會沒太大警戒心，覺得有份合約副本旁身就足夠，但偏偏球圈不乏『有心人』。」

大埔欠薪勞資達成協議 球會續向贊助商追數：討回公道

大埔與贊助商各執一詞 互發聲明指控 或採取法律行動

他透露即使最初拖糧一星期，甚至一個月，球會態度愛理不理，球員普遍都沒積極爭取、或考慮對外發聲，只能硬着頭皮繼續踢，原因同出一轍。「消息傳出來的話只會有負面影響，能不能幫到件事？若球會找到是誰『督灰』，那人或會被開除，香港就是這樣『得意』。」

今次風波源於大埔跟贊助商的糾紛，卻使球員蒙受損失。這位前大埔兵高呼無奈，卻認為球員的責任應只包括踢波：「球員負責踢好波，若還要考慮其他後果，是一件很悲哀的事。況且球會穩不穩陣、有沒有興趣搞下去，很難預計。這倒應該是球會的職責，而非他們『拋個波畀』贊助商就算，任何人都要做好自己的崗位。」

本地球圈不乏巴西裔或西班牙裔球員，球員間互通資訊，加上有經紀人協助，在爭取權益上比本地華將更為積極。（資料圖片／袁志浩攝）

外援更重視權益 是文化差異？

「對球會有感情」、「以和為貴」、「怕有芥蒂」等等，都是大多華人球員遇上欠薪仍吞聲忍氣的原因。不過，若主角換上外籍球員，他們卻往往勇於爭取應有權益。前富力球員透露，以在港落班的巴西裔球員為例，他們自有群組交流資訊，即使遇上各種合約問題，也能互相幫助、分享經驗。「外籍球員離鄉別井打工，出問題的話非但影響生計，甚至摧毀往後生涯，自然會更加重視權益及待遇。反觀香港球員比較短視，有波踢就可以了。」

前大埔華將則認為，這或存在文化差異，外籍球員取態更直接、大膽；而他們大多透過經紀介紹來港，中間人處理有關合約等法律及行政問題時相對熟悉，自然有助他們爭取更多，「至少有人提醒你簽約時要留意甚麼，或者出事時要怎樣跟進，已經比華人好得多。大概他們沒後顧之憂吧，最壞情況也是離港而已，但我們沒法子這樣做。」

是文化差異，或是本地球員有後顧之憂？為甚麼外國長大的球員傾向爭取權益呢？（資料圖片／袁志浩攝）

足總：球員有責任做好第一道防衛

有球員怪責足總身為監管機構，應主動向球員講解合約細節、權益等。然而足總總幹事袁文川回應時指出，近年都有為港超球員舉辦季前講座，其中一個題目正跟合約有關，「提醒球員要注意合約內容、保存副本，有疑問的話要怎樣做......可是，球員聽到多少，我便不敢保證。」

他表示，簽約屬「你情我願」，球員即使事後發現有問題，並不代表合約無效；球員作為簽署者，更應負上責任，做好第一道「防衛」，否則外人（第三方）難以幫忙，「合約一式三份，球員往往有事才發現問題，卻連合約副本都沒有或丟失了，要向足總索取，似乎重視程度不高。」

足總固然可以做得更好，但袁文川的最後一句卻是擊中問題核心，「感覺是球員自己不敢爭取應有權益，希望足總出來幫手罷了。」沒錯，推卸責任的未必是官方機構，或正是球員本身，即使議價力低，至少也要認清合約上的條款對自己的利與弊。

足總總幹事袁文川坦言，球員身為合約簽署人，必須負起應有責任。（黃寶瑩攝）

球員先要認清自己的權利，才能享有保障。不過如要求他們每次找中間人或律師研究合約，成本甚高；有見及此，足總在2017年草擬出長達24頁的標準球員合約，要求球員在註冊前必須跟球會簽署。

究竟這份標準合約包含甚麼？跟一般僱傭合約又有何分別？下一集，我們會詳細講解，讓球員跟大眾能夠認識更多。