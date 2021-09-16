時代百大人物6運動員入選　推薦者星光熠熠1人獲碧咸親筆加持

美國《時代周刊》公布一年一度的最具影響力100人名單（TIME 100），中國國家主席習近平第12次入選刷新紀錄，今年同時有6位運動員入選，包括日本一對國寶大坂直美和大谷翔平。

比起入選的運動員，為他們撰寫介紹短文的名宿來頭更加厲害，其中一人甚至獲得「萬人迷」碧咸親自加持，大家猜猜誰有如此大面子？



《時代周刊》將100人名單分為6大類別：標誌人物（ICONS）、先驅者（PIONEERS）、巨人（TITANS）、藝術家（ARTISTS）、領袖（LEADERS）和創新者（INNOVATORS），6個入選運動員分列頭3類，網球巨星大坂直美和棒球名將大谷翔平雙雙入選ICONS類別，後者更獲得一代名將阿歷士洛迪古斯親自撰寫介紹文。

入選2021「Time 100」運動員：

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2020年美國公開賽，大坂直美每次出場均會戴上一個印有警暴案死者名字的口罩。（Getty Images）

效力美式足球隊西雅圖海鷹的四分衛Russell Wilson，讚揚大坂直美的謙遜並坦誠地談及心理健康困擾，分享她脆弱一面，同時又為因警暴死去的黑人參與遊行和在去年美國公開賽戴上寫有死者名字的口罩，她展現出身為世界頂級球手，也同時可以為公義而戰，並對自己面對的困難開誠佈公。

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他寫道：「我們所有人都有能力對社會作出改變，但有時候，部分人的影響力特別宏大，足以改變文化、改變社會、改變全世界，大坂直美有能力做得到。」大坂直美近期深受情緒問題困擾，今年接連在法網、奧運和美網3項大賽失利，然而只得23歲的她已4度稱霸大滿貫，敢言作風得到廣大球迷支持，令她成為當今網球界最受注目巨星之一。

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日本棒球巨星大谷翔平同入選Time 100。（Getty Images）

一提起大谷翔平，便會伴隨「二刀流」和「打投雙絕」，14次入選MLB明星賽的阿歷士洛迪古斯寫道，「他在投手丘上的技術，結合在打擊板上的主導地位，在大聯盟之中無人可比。」

「他是現代版的Babe Ruth，然而就算是Babe Ruth也不能在同一季內盜壘超過20次、擊出40支全壘打和投出150公里的球，只有大谷能夠做到。」A. Rod大讚大谷翔平不止在場上表現神奇，場外也是位紳士，「我是他的超級粉絲，急不及待想看他如何完成球季。」

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27歲的大谷翔平，自2017年加盟MLB洛杉磯天使隊開始不斷創出個人佳績，惟球隊已經連續6季缺席季後賽，按照今季成績，很大機會再度無法打入，再次與總冠軍無緣，即使如此，他像漫畫人物一樣在投球和打擊均實力非凡，足以令他登上棒球界巨星一席。

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為大谷翔平撰寫入選短入的阿歷士洛迪古斯，是MLB一代傳奇，2009年為洋基贏得總冠軍。（Getty Images）

美式足球名將布蘭迪入圍時代年度100人，並由老友兼球迷碧咸親筆加持。（Getty Images）

坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）四分衛布蘭迪（Tom Brady），是美式足球現役的傳奇人物，他先後7度高舉超級碗，包括去年以43歲之齡捧得錦標。他的入圍文章，由份量十足的前英格蘭國家隊隊長碧咸撰寫，「我一直有追看布蘭迪的比賽，但當我到美國居住和踢足球，我成為他真正的球迷，能夠以好朋友來稱呼他，令我自豪。」

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碧咸融入美國生活，為入選時代年度100人的布蘭迪撰文。（Getty Images）

「就算你不是網球迷，也想看費達拿比賽；就算你不看籃球，也知道誰是米高佐敦。布蘭迪就是一個人物知道、想看和崇拜的標誌體育人物，就算你沒有睇開美式足球，也會想看他比賽」，碧咸更開玩笑說，「部分因素是他實在太靚仔了！」

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他大讚布蘭迪的輝煌成就和紀錄，「Tom是真正的鬥士，他的體能和心理力量強大，領導才能卓越，他的勇氣令他成為冠軍和我心目中的英雄。」

美國體操女王比拉絲，入圍時代100人的文章由莎蓮娜威廉斯撰寫。（時代周刊截圖）

比拉絲在東京奧運期間受心理問題影響，在出戰女子團體賽中途突然退賽，她與美國隊依然得到一面銀牌。她之後退出多個單項比賽，直到最後一項平衡木才復出，並得到一面銅牌。奧運失利，無損她體操女王的地位，照樣入選Time 100，並由網球名將莎蓮娜威廉絲親撰入圍文章。

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「細威」形容，比拉絲的動作猶如詩歌一樣，精準、優雅而不失霸氣，比賽場外的她在謙遜與自信之間取得完美平衡，32面奧運和世錦賽獎牌，「是那種一生人只會見到一次的體育成就」，又感言，「她完全反映出黑人女性無邊無際的潛力，我希望小時候嘗試實現夢想的時候，能有一個她這樣的人物來仰望。」

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由網球女王莎蓮娜威廉絲來為比拉絲撰文，真是最合適不過。（Getty Images）

莎蓮娜威廉絲認為，比拉絲最偉大的成就，在於體育館以外的工作，「她運用自己成熟的聲線和平台，分享有關自愛、尊重和被接受的旅程。她擁有超越年紀的智慧，她高聲說出生活的現賁一面，重視精神健康，重新定義美麗、力量和堅毅，打破現今對形象過份沉迷的定型。」

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除了比拉絲之外，美國另一體操女將，只得18歲的赫蒙族少女蘇妮莎（Sunisa Lee）和35歲短跑女將菲歷絲（Allyson Felix）也一同入選Time 100，後者的入圍文章由美籍華裔花式滑冰名將關穎珊撰寫。

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