劍擊｜香港公開賽周末亞博閉門上演　市民直播再睹劍神英姿

闊別兩年的香港公開劍擊錦標賽於本月27及28日假亞洲國際博覽館舉行，是「劍神」張家朗在東京奧運後首個賽事，他期望在12月出發往歐洲出戰劍擊世界盃前重拾比賽狀態。



東京奧運花劍個人賽金牌張家朗與隊友張小倫、崔浩然，以及女子重劍代表連翊希、朱嘉望今日（23日）出席香港公開劍擊錦標賽記者會，是次賽事除了是自2017年亞錦賽後，再次在亞洲國際博覽館舉辦的劍擊比賽，亦是首個匯集港隊奧運代表的大型賽事。

【張家朗專訪】張家朗的後奧運自白：這一年，是徹底地懷疑人生

男花添意籍教練備戰亞運 總教練鄭兆康：最大心願金牌

香港公開賽11月底舉行或免費入場 蔡俊彥：希望氣氛更激烈

張家朗、張小倫等東京奧運港隊代表將出戰亞博舉行的公開賽，劍手表示期待在大場地熟習比賽氣氛。（葉詩敏攝）

「劍神」張家朗在東京奧運奪金創下香港歷史後，因腳傷而缺席了兩個本地賽事，香港公開錦標賽是他奧運後首個比賽。張家朗透露腳傷無礙，「狀態不錯，隻腳有時都有點痛，未完全康復。這是我奧運後第一個比賽，主要想熟習比賽感覺。」

我的名字．楊子加｜劍尖上的怯懦與勇氣 「那種事不會再發生」

香港劍擊公開錦標賽是張家朗在東京奧運後首個賽事，他透露腳傷已無大礙。（葉詩敏攝）

一別以往公開賽在體育館舉行的規模並落戶亞博，張家朗坦言2017年亞錦賽曾在主場摘下銀牌，他期待本周末在同一場地作賽，這名金牌劍手自奧運後首度出擊，坦言會以平常心面對，「心情沒太大感覺，每個比賽都是一樣，不會因為奧運成績而要贏些什麼，視每個比賽都一樣，會發揮得好一點。」

男花將在下月13日遠赴巴黎出戰世界盃，張小倫表示：「亞錦賽後第二次在大場地比賽，出國前是個好機會讓我們熟習比賽和環境。」而歸隊約半年的崔浩然（Nic）亦坦言期待，「很久沒有在大場地比賽，都很期待，接下來會打好多站比賽，主要想熟悉比賽氣氛。」

重溫：

【劍擊】張家朗感謝香港市民支持 挾奧運金牌強勢戰世界盃

本地排名第8的崔浩然將力爭躋身前4，爭取明年亞運代表資格。（葉詩敏攝）

現時本地排名第8的Nic需力爭躋身前4，才能穩奪明年亞運男花團體賽代表資格，他表示會每場交出最好表現。

女重方面，早前返美讀書的奧運代表佘繕妡日前出戰愛沙尼亞世界盃，並會在明年一月的多哈大獎賽與港隊會合，朱嘉望笑言：「都好『恨』打比賽，今次香港錦標賽模式較大，女重都差不多2年沒有打世界盃，所以是很好的機會備戰。」

因疫情關係，賽事將以閉門形式舉行，不開放予觀眾入場觀賽，劍總主席楊穎新透露市民仍可透過港台直播一睹香港劍手英姿，直播賽事詳情需待公布確定。

香港劍擊隊將先後在年底與明年初出戰海外賽事，冀能在公開賽重拾狀態。（葉詩敏攝）

延伸閱讀：

劍擊｜方凱申全運似沖凍水涼「醒晒」 奧運金牌是希望亦是信心

全運花劍摘銅｜張小倫再奪牌未言退 全因對劍擊的熱愛與堅持

張小倫最少留隊至2022亞運 助師弟令港隊繼續強大

窮追半生踏上五環劍道 張小倫：劍擊從未放棄我

香港隊裏 他不是張家朗 卻是我們要記住的名字

張小倫的激動與感動 「見證他從未發育到摘金」