英超｜曼聯眾將評分　迪基亞再做最佳　全隊最低分竟然是他

英超重頭大戰車路士對曼聯，兩軍打成1：1和氣收場。英國《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分，防線除了輸12碼的雲比沙卡外，亦取得不錯的評分，其中門神迪基亞再度成為全隊最高分，而墊底的竟然是意想不到的他。
曼聯在英超「藍紅大戰」力保一分，英國《曼徹斯特晚報》認為防線在華拉尼及哈利馬古尼缺陣下表現不俗，其中門將迪基亞再度成為全隊最佳，屢次勇救險球。把握機會先開紀錄，並取得首個英超入球的查頓辛祖，亦獲得7分。
禁區內犯天條的雲比沙卡，今仗亦有多次失誤，只得4分，是防線最低分的球員。不過，雲比沙卡不是評分墊底的球員，最低分竟然是般奴費南迪斯，《曼晚》更狠批他才是應該坐後備的葡萄牙人。
【英國《曼徹斯特晚報》曼聯眾將評分】
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曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）
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