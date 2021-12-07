英超︱曼聯新帥蘭歷克的期望管理　「我與高普足球理念接近」

曼聯新帥蘭歷克的戰術和調動功力，在領軍首仗對水晶宮已表露無遺，在壓力巨大的英超生存，執教能力高超尚不足夠，還需要高明的期望管理技巧，這位德國足球教父級人馬，在這方面一樣未令大家失望。



蘭歷克帶領曼聯首仗，已盡顯大師本色。（路透社）

足球大師的期望管理

當被問及曼聯今季能否挑戰三頭馬車曼城、利物浦和車路士，蘭歷克巧妙地說，「我十分樂觀，但同時也要面對現實。」他解說，「5個星期前，我們0：5不敵利物浦，老實說，那一仗可以輸得更慘烈。對曼城是0：2，同樣也是可以輸更多球。」

「對車路士一仗搶得1分非常重要，不過那一仗表現？我不知道。對手有24次射門中框，我們只得3次。」蘭歷克稱，「如果我現在說，我會在未來數星期或數個月內挑戰英超頂級領隊，那並不現實。」他說會集中精力應付未來數仗，水晶宮一關辛苦捱過之後，便是歐聯面對年輕人，然後回英超對諾域治、白禮頓和賓福特。

他這樣說，為自己賺來時間，逐步為曼聯提升狀態之餘，同時不失霸氣地稱，「對車路士、利物浦和曼城的比賽，會在明年3至4月期間上演，到時我會回應能否挑戰他們的問題。」

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「我與高普足球理念接近」

蘭歷克20多年前已在德國電視節目上講解足球理念，被視為「高速逼搶之父」，啟發了高普、杜慈、拿高士文和哈辛赫圖等一眾德國名帥，這位63歲的足球教父級人馬宣稱，「我的足球一定不是緩慢的華爾茲！」

他又提到，1997年已認識高普，「我不是他的導師，那是一位名叫法蘭克（Wolfgang Frank）的教練，但我們經常接觸，彼此關係良好，我們互相尊敬，而那將會繼續。」

「我與高普在足球風格上想法接近，這不是秘密。」惟蘭歷克稱，「你必須留意手上擁有什麼球員，以及他們的企位。我不能要求他們現階段未能做到的事。」

「我要接受他們目前的狀況，帶領他們。他們具備經驗，有足夠智慧明白這點。」蘭歷克直言，「我不能立即將球員變為逼搶魔人，我希望他們在2、3或4星期內做到。情況一如高普季中加盟利物浦時一樣，他們以第8或9位完成。」

他細數，「利物浦當時有多個球員受傷，主要是肌肉受傷，因為他們不習慣那種訓練，所以我們必須聰明些。」蘭歷克嘗試管理世人對他立即交出成績的期望之餘，不忘數落宿敵利物浦主帥高普，就算未見成績，也肯定獲曼聯球迷大加印象分。

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