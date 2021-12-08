足球轉會︱能免費為巴塞解決防守問題的大將　想撬走車路士隊長

車路士球員來去匆匆，效力9年的隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta），是現存一隊留隊時間最長一人。不過他的藍軍生涯，很大機會即將劃上句號。



艾斯派古達盛傳獲巴塞隆拿青睞。（Getty Images）

車路士右路防守，已有英格蘭新晉國腳列斯占士（Reece James）接棒，32歲的艾斯派古達今季上陣時間大不如前。他跟車路士的合約，到2022年6月便屆滿，直到目前為止，車路士仍未跟他續約，1月1日轉會窗重開，他可以自由跟非英倫球會簽署合約前協議。

加泰隆尼亞《國家報》宣稱，巴塞隆拿跟艾斯派古達的洽談已達到較後階段，報道指，巴塞新帥沙維個人大打推動這宗轉會交易，並獲得會長拿樸達同意。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

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今季巴塞隆拿在美斯離隊後戰績大不如前，球會早前辭退主帥朗奴高文後，由名將沙維回母會接掌帥印。肩負重建任務，沙維先找38歲的前隊友丹尼爾艾維斯回隊救亡，即使艾維斯1月才可上陣，如今沙維又看中艾斯派古達，《國家報》指，假如後者交易落實，意味丹尼爾艾維斯今季後將不獲留用。

艾斯派古達2012年由馬賽加盟車路士，他一直是藍軍的不貳之臣，至今累積443次上陣，攻入14球。他在車路士兩度贏得英超聯賽冠軍，3度贏得足總盃，歐洲賽方面，兩度捧起歐霸冠軍之餘，更領軍在歐聯決賽擊敗曼城，得到2020/21年度歐聯冠軍，無論車路士球迷，還是球員本身，都十分喜愛他。

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