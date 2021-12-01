足球轉會︱麥巴比金球獎頒獎禮後一句話　再惹離隊傳言

麥巴比的離開巴黎聖日耳門（PSG）的傳聞，已出現過無數次。他被指在金球獎頒獎禮上，全程受PSG會長艾卡拉法和體育總監里安納度嚴密看管，阻止皇家馬德里跟他接洽。

然而無論PSG如何阻撓，也避免不了他在2022年6月約滿的事實，他在金球獎後訪問中的一句話，已表明心跡。



麥巴比在金球獎頒獎禮上，被指受到PSG嚴密看管，禁止皇馬派人埋身。 （路透社）

現年22歲的麥巴比，是當今足球壇最炙手可熱的巨星之一，2018年有份為法國贏得世界盃，同年夏天正式加盟PSG，至今3度法甲封王，2019/20球季領軍晉身歐聯決賽，不敵拜仁慕尼黑飲恨。

PSG在法甲一隊獨大，麥巴比無法證明自己，他深知事業如欲更上層樓，便要離開舒適圈。這些年來，他多次明示、暗示對西甲和皇家馬德里的嚮往，皇馬亦十分渴望得到這位下一代球王級人馬。無奈以1.8億歐元天價買入他的PSG，根本無意放人，極力希望以加碼肥約留住他。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

+ 16

一句話再惹離隊傳言

麥巴比與PSG續約談判拖拖拉拉，一直未有進展，合約至2022年6月便屆滿，換言之，2022年1月1日冬季轉會窗重開，無論PSG如何不願，麥巴比也可以自由跟其他球會接洽。

足球轉會︱法國雙星麥巴比普巴領銜 盤點2022夏天最強免簽球星

日前金球獎頒獎禮後，麥巴比會見傳媒，他向法國《隊報》表明：「我的目標當然是贏得一個甚至更多個金球獎。」正是這句話，即被一眾外媒演繹為他要離開PSG的預告，畢竟留在PSG和法甲，對爭逐金球獎毫無幫助。自2009年起，12年來金球獎得主有11年均來自西甲兩大班霸皇馬和巴塞，今年美斯雖以PSG球員身份得獎，但也是基於他上季在巴塞的好表現而來。

PSG管理層深知他們要跟時間競賽，盡力在未來數星期說服麥巴比續約，可是麥巴比在金球獎後的話，足以表明他渴望下季離隊發展的野心。

重溫：

足球︱金球獎史上夢幻11人C朗美斯齊入選 告魯夫細哨竟不入夢一