足球熱話｜女子歐聯球迷亂入任我行　車路士球員見義勇為一招KO

「仲偷拍？成場波都畀你搞『彎』晒！」球賽不時有瘋狂球迷闖入球場，必定惹來一班保安衝前追捕，最終通常被捉走。

女子歐聯，車路士對祖雲達斯發生相同事件，有球迷闖入球場，但守衛不太森嚴，更有時間「施施然」自拍，車路士球員卡爾「睇唔過眼」，一招「KO」這名男球迷。



英格蘭女子足球班霸車路士，今輪在女子歐聯分組賽主場鬥祖雲達斯，全場主導戰局，錄得25次埋門及高達72%的控球率，可惜依然未能攻破對方大門，結果兩軍全場互交白卷。

車路士全場狂攻25次，惜依然未能射破祖雲達斯大門。（路透社）

今仗亦有一段小插曲，賽事中段有一名男球迷闖入球場，卻沒有其他保安上前阻止，只得在場球員及球證勸籲這球迷離開，惟壓力不大，男球迷繼續在球場任我行，更洋洋得意地拿出手機自拍，在場球迷立即報以噓聲。

眼見這名球迷如此「得戚」，車路士球員卡爾（Sam Kerr）「睇唔過眼」，決定出手阻止他繼續搗亂，她突然加速撞向男球迷，當場應聲倒地，現場歡呼聲此起彼落，球場工作人員趕到將他趕出球場。

卡爾見義勇為，雖然深得球迷的愛戴，可惜球證卻持有相反意見，其後向卡爾出示一面黃牌。

It is very important to watch this video with sound. (I have many questions about how this dude was just allowed to wander, but I also need you to watch this with sound.) pic.twitter.com/SxARPjHI3Q — Meg Linehan (@itsmeglinehan) December 8, 2021

從事件可見，女足與男足的守衛森嚴程度相距甚遠，就如曼聯對年青人一仗，同樣有球迷衝入球場，現場的保安隨即上前捕捉。

曼聯對年青人一仗亦有球迷衝入球場，保安立即上前阻止。（路透社）

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