足球熱話｜女子歐聯球迷亂入任我行　車路士球員見義勇為一招KO

「仲偷拍？成場波都畀你搞『彎』晒！」球賽不時有瘋狂球迷闖入球場，必定惹來一班保安衝前追捕，最終通常被捉走。
女子歐聯，車路士對祖雲達斯發生相同事件，有球迷闖入球場，但守衛不太森嚴，更有時間「施施然」自拍，車路士球員卡爾「睇唔過眼」，一招「KO」這名男球迷。
英格蘭女子足球班霸車路士，今輪在女子歐聯分組賽主場鬥祖雲達斯，全場主導戰局，錄得25次埋門及高達72%的控球率，可惜依然未能攻破對方大門，結果兩軍全場互交白卷。
今仗亦有一段小插曲，賽事中段有一名男球迷闖入球場，卻沒有其他保安上前阻止，只得在場球員及球證勸籲這球迷離開，惟壓力不大，男球迷繼續在球場任我行，更洋洋得意地拿出手機自拍，在場球迷立即報以噓聲。
眼見這名球迷如此「得戚」，車路士球員卡爾（Sam Kerr）「睇唔過眼」，決定出手阻止他繼續搗亂，她突然加速撞向男球迷，當場應聲倒地，現場歡呼聲此起彼落，球場工作人員趕到將他趕出球場。
卡爾見義勇為，雖然深得球迷的愛戴，可惜球證卻持有相反意見，其後向卡爾出示一面黃牌。
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從事件可見，女足與男足的守衛森嚴程度相距甚遠，就如曼聯對年青人一仗，同樣有球迷衝入球場，現場的保安隨即上前捕捉。
歐霸晉級隊伍：
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晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：
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