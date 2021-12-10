朴智星望孫興慜加盟曼聯　收購或因C朗一件事而觸礁︱足球熱話

曼聯剛迎來新帥蘭歷克，外界不時傳出各種他的最新買人大計。紅魔名宿、韓國前國腳朴智星亦獻計，希望對方簽入同鄉、現效力熱刺的射手孫興慜。



朴智星2012年離開曼聯，雖然已離開球會有近10年時間，但他仍心繫紅魔。近日朴智星受訪時透露，自己樂見再有韓國球員在「夢劇院」發光發亮，首推自然是韓國王牌球星孫興慜。

朴智星當年效力曼聯，是其中一位最愛球迷歡迎的球員。（Getty Images）

29歲的孫興慜被視為現今英超最佳前鋒之一，他在211場比賽中交出76球及41記助攻，朴智星相信他在曼聯一樣會成功。「他已經在英超證明自己，我相信他有足夠能力在曼聯延續這些表現。」

不過朴智星打趣指，有一件事或會「阻礙」這單交易進行，「唯一的小阻力是，孫興慜加盟後不會得到他最愛的7號球衣，因為C朗已經拿走了！」

他又表示，除了孫興慜，其他韓國球員如狼隊前鋒王喜燦，及馬略卡中場李康仁，都有潛質在曼聯更上一層樓。

孫興慜是現時英超最佳前鋒之一。（Getty Images）

另外，朴智星效力曼聯時就已跟C朗做過隊友，他受訪時亦大讚這位今夏回歸紅魔的射手。「一名球員在黃金年齡後重返曼聯，是很罕有及困難的事，我覺得唯一可以做到的，就是C朗。」

他表示C朗當年永遠第一個到達訓練場，亦是最後一個離開，是熱情令對方不斷進步，「大家都說他36歲，要保持狀態很難，但當你見到他做的一切，就知這是自然會發生的事，一點也不意外。」

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