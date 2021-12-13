F1阿布扎比站｜裁判秒速轉軚　師弟兼新隊友為咸美頓抱不平

一級方程式（F1）世界冠軍終極一戰，阿布扎比站與今季同樣充滿戲劇性，韋斯達賓最後一圈力壓咸美頓，夢想成真成為世界冠軍。

「韋少」最後還有機會反撲，多得威廉士拉迪菲意外炒車，其後賽會裁判組再有爭議裁決，咸美頓新隊友佐治羅素立即為「新大哥」抱不平。



咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）同得369.5分進入終極一戰，「韋少」在中後段落後超過10秒，以為大局已定之際，在尾位的米克舒密加與拉迪菲纏鬥後，拉迪菲失控撞欄，賽會需要出動安全車，並在最後一圈恢復賽事，韋斯達賓以新胎「三爬兩撥」解決咸美頓，首度贏得世界冠軍。

韋斯達賓奇蹟封王 與咸美頓鬥到最後一圈 一次意外逆轉勝

韋斯達賓封王後深情剖白 紅牛總監慶幸一番安慰話最終用不上

韋斯達賓首度世界冠軍。（Getty Images）

今站最後5圈出動安全車，賽會一個決定再惹爭議。當時領先的咸美頓超過10秒的優勢蕩然無存，與換胎後的韋斯達賓中間夾着5架車，賽會當刻宣布這5架車不能爬頭，換言之韋少前方頓時多了5個「雪糕筒」，一個圈連過5車再追咸美頓，基本上是沒有可能。

不過，賽會突然「彈弓手」，其後宣布釋放慢車，當5架戰車離開後，再度形成「一對一」，韋斯達賓便可輕鬆擊敗咸美頓。

安全車出動後，咸美頓的優勢完全消失。（Getty Images）

賽會裁判一時一樣，連賽事總監馬斯（Michael Masi）也被問到「口啞啞」，明年將加盟平治的佐治羅素（George Russell），未轉會先為「新大佬」抱不平，透過社交網站高呼不公平，「這是完全不能接受，麥斯（韋斯達賓）是個出色的車手，我十分尊重他，但今站發生的事情是不能容忍，我根本不相信自己眼見的一切。」

羅素未正式轉會，已為新同事兼師兄發聲。（Twitter截圖）

佐治羅素發文為咸美頓抱不平。（Getty Images）

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