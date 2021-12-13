F1︱韋斯達賓封王後深情剖白　紅牛總監慶幸一番安慰話最終用不上

F1今季終極一戰阿布札比站戲劇性結束，最後5圈一次意外，賽會一個決定，造就韋斯達賓首度贏得車手總冠軍，並粉碎咸美頓超越「車神」米高舒密加，成為史上首位8屆世界冠軍美夢。

眼見快將到手的冠軍落在對手身上，咸美頓即使面有難色，仍維持風度，大方祝賀Max。



賽後咸美頓與韋斯達賓惺惺相惜。（Getty Images）

咸美頓：聖誕快樂，下年見！

咸美頓在大好形勢下失落冠軍，錯過創造歷史的機會，他失望之餘，不忘祝賀對手：「首先要恭喜Max和他的團隊，我認為我們今年表現很優秀，平治車隊上下每一個人，由工廠內每一個人開始，我們的團隊全年在一個困難的賽季中都十分努力。」

「我為他們感到自豪，非常感激沿途有他們相陪。我們在季尾付出一切，永不放棄，這才是最重要的事。」咸美頓感言，「過去幾個月，我在這架車內感覺好極了，尤其是直到最後一刻。我希望每個人在環球疫情中安全，有個快樂聖誕，我們明年再見。」即使咸美頓失落車手總冠軍，平治車隊仍以613.5分，力壓得585.5分的紅牛，再次成為車隊總冠軍。

F1︱韋斯達賓奇蹟封王 與咸美頓鬥到最後一圈 一次意外逆轉勝

咸美頓最後關頭失冠，難掩失望之情。（路透社）

韋斯達賓：「未來10至15年這樣繼續」

首度封王的韋斯達賓，當然與紅牛車隊瘋狂慶祝，「真是難以置信，整場比賽我保持戰鬥，然後最後一圈機會突然出現，真是神奇。」

「我不知說什麼好，我的團隊和本田是值得的。」幸運之神多次與他開玩笑，今次總算站在他身邊，Max不禁說：「終於輪到我有點運，我也想對佩雷斯講多謝，他是個出色的隊友。」

「我的團隊知道我愛他們，希望我們未來10至15年可以繼續這樣合作。」他深情剖白，「我不想時常轉隊，如果他們仍想要我，我希望在有生之年一直跟他們在一起。」他還說，「我很開心，我們一起的目標就是贏得這個冠軍，現在我們做到了。」

點圖睇：韋斯達賓封王一刻

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今仗勝負關鍵，在於最後5圈拉迪菲撞欄後，賽會出動安全車，當時不讓車手爬頭，平治和咸美頓滿以為可以按領先優勢走到最後，未有入維修站換胎。不料安全車在最後一圈前撤退，讓換上紅胎的韋斯達賓擁有輪胎優勢。最終「韋少」超越咸美頓的戰車，率先過終點，並首度成為車手總冠軍。

紅牛車隊總監漢拿（Christian Horner）賽後說，「比賽最後一刻我們都在尖叫，進入維修站換上軟胎是一次偉大的策略決定，然後Max令事情發生。」他又指，「從未聽過不准爬頭的決定，他們希望重啟比賽，這絕對是正確決定。」

「我為Max以及車隊全年表現感到自豪。你知道Max一定不會放棄，他今年走得這樣遠，最終可以見證他走到最後一步成為世界冠軍，真是神奇的感覺。」他坦言，剩下最後10個圈時，正在構思如何安慰他和車隊的說話，「然後安全車事件實在夠運。」

F1車手總成績榜前10位：