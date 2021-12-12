F1︱韋斯達賓奇蹟封王　與咸美頓鬥到最後一圈　一次意外逆轉勝

F1今季王者終極戰，咸美頓與韋斯達賓賽前同得369.5分，今夜阿布札比站一戰定生死。到底是咸美頓後上創歷史8度封王，還是韋斯達賓打破「咸爵爺」壟斷首度奪冠？

意想不到的是，最終決定王者誰屬的人，是七屆冠軍米高舒密加之子米克舒密加（Mick Schumacher）。



韋斯達賓最後一圈反超前咸美頓，首度成為F1車手總冠軍。（Getty Images）

今站韋斯達賓排頭位起步，咸美頓排第二位。起步時Max出錯，將領先位置拱手讓予咸美頓。在首圈一個彎位處於內檔的Max似乎將咸美頓的戰車擠出跑道，不過咸美頓在緩衝區冷靜兜路後重佔頭位。賽會一度調查咸美頓偏離賽道，惟他解釋當時戰車失控沒辦法下只好如此，賽會亦未追究。

今仗除起步外，另一亮點就是第20圈紅牛車手佩雷斯趁未入維修站的優勢，在頭位全力阻擋咸美頓，一度為韋斯達賓追回不少時間。可是咸美頓很快又再逐漸將距離拉開。戰至最後5圈，正當以為咸美頓第8次總冠軍在望之際，「車神之子」米克舒密加與拉迪菲惡鬥一輪後，拉迪菲的戰車失控撞欄，當時韋斯達賓決斷入pit換紅胎，今場只入過一次維修站的咸美頓，決意以白胎走到最後，這個決定成為勝負分野。

結果安全車僅出動至尾二的第57圈，最後一圈重新鬥車，擁有輪胎優勢的韋斯達賓力追後超越咸美頓，最終後上封王。

賽後咸美頓縱然失望，亦上前祝賀韋斯達賓首度成為總冠軍。（Getty Images）

F1車手總成績榜前10位：

+ 5

今仗逐點回顧：

[10時31分]安全車一直帶領至57圈，最後一圈，咸美頓的白胎鬥韋斯達賓的紅胎，Max在一次彎道超越咸美頓。咸美頓在之後的彎道嘗試追趕不成，韋少順利將戰車帶返終點，奇蹟後上封王。咸美頓未能在大好形勢下成為8屆世界冠軍，米高舒密加的兒子親手為父親保住紀錄不被打破。

[10時22分]最後5圈，七屆冠軍舒密加之子小舒密加與拉迪菲惡鬥一段後，拉迪菲失控撞車，賽道一地碎片，安全車再次出動。咸美頓再次拒絕入維修站，韋斯達賓再次入Pit，換紅胎搏殺。咸美頓冠軍在望之際，總冠軍仍有最後懸念。

拉迪菲失控撞車，賽道一地碎片，安全車再次出動。

[10時15分]最後10圈，咸美頓與韋斯達賓的距離拉開至12秒，咸美頓的白胎能否捱到最後？

[9時57分]第37圈，安全車出動清理基奧雲拿斯的壞車。咸美頓拒絕入維修站，韋斯達賓立即決定入pit，這個決定會否成為勝負分野？最後20圈，進入勝負最關鍵時刻。Max換胎後即做出最快圈速1分26.321秒。

咸美頓拒絕入維修站，韋斯達賓立即決定入pit，這個決定會否成為勝負分野？

[9時45分]「冰人」拉高倫的戰車失控撞欄，捱至入維修站後，終因戰車未能繼續作賽，以「未能完賽」（DNF）告別F1。此外，下季強勢「升班」揸平治的羅素，也因戰車失去動力進入維修站，終被迫退賽，未能順利賽完在威廉士車隊的「畢業戰」。

[9時33分]紅牛車手佩雷斯與咸美頓第20圈鬥出精彩一段，他一度趁未入維修站的領先優勢，在咸美頓身前全力遮擋，拖慢比賽速度，他臨入pit前的表演讓咸美頓優勢大減，韋斯達賓由一度落後超過8秒縮回至2秒左右。

紅牛車手佩雷斯在第20圈一度左搖右擺阻擋咸美頓。（Getty Images）

[9時23分]隨時間推移，咸美頓領先優勢愈來愈大。平治車隊採用「Mirror」戰術，紅牛做什麼，平治便照做。在本身的5秒距離下，盡量維持並持續擴大領先優勢。無線電與車隊對話的韋斯達賓語帶沮喪。

[9時19分]比賽進入第12圈，咸美頓的領先優勢擴大至超過4秒，他早前造出最快圈速1分28.216秒。

[9時03分] 比賽順利起步，第二位的咸美頓起步順利，超越排頭位的韋斯達賓處於領先位置，Max犯錯下緊隨其後。在一個彎位處於內檔的Max似乎將咸美頓的戰車擠出跑道，不過咸美頓在緩衝區冷靜兜路後重佔頭位。

[9時] 熱身圈展開，韋斯達賓先用紅胎，咸美頓用黃胎起步，Max父親祖斯也在席上觀戰。

排第二起步的咸美頓搶佔領先位置。（Getty Images）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

今季韋斯達賓與咸美頓由頭鬥到尾，站站精彩，車手榜5度交換領先位置。鬥至最後一站前，咸美頓後從追趕，與「韋少」同得369.5分。

換言之，今站誰得分較多，便會成為今季車手總冠軍。假如雙方均未能得分的話，便要計算分站冠軍數目，由於Max贏得9個分站冠軍，而咸美頓只得8站，在同分情況下，會由韋斯達賓贏得冠軍。

韋斯達賓與咸美頓賽前同得369.5分。（01美術製圖）

阿布札比站是今季最後一站，賽前所有車手來個大合照。（Getty Images）

今站另一焦點，當然落在賽後退役的「冰人」拉高倫身上。今站是備受車迷愛戴的拉高倫F1生涯的最後一戰，賽前他再次連爆金句，當被問到最期待最後一戰的什麼時，他冷冷回一句：「期待比賽完結的一刻」。

可惜他的戰車失控撞欄後未能繼續，以DNF（未能完賽）終結生涯最後一戰。

今個賽季幾乎站站都多事，今站也不例外，賽前哈斯車隊的馬薩賓（Nikita Mazepin）感染新冠肺炎，未能出賽。