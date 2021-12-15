F1｜炒車間接令咸美頓失冠　加拿大百億闊少與女友慘遭死亡威脅

F1（一級方程式世界錦標賽）爭標大戰在爭議聲中落幕，在煞科戰，威廉士車隊的加拿大車手拉迪菲（Nicholas Latifi）因在比賽末段意外撞車，引發安全車，其後賽會一連串的處理失當惹人非議，韋斯達賓（Max Verstappen）也獲大好機會，反壓全場領先的咸美頓（Lewis Hamilton）首次奪得車手總冠軍。

賽後，不少咸美頓粉絲遷怒拉迪菲，湧到他的社交網絡留下惡言、甚至發出死亡要脅，連其女友也遭殃。



拉迪菲在阿布扎比站倒數最後5圈時，在與米克舒密加的鬥法中不慎失控，衝出賽道後撞欄，引發安全車。當時領先的咸美頓跟第二的韋斯達賓之間，本來有約12秒差距，雖然「韋少」憑較新輪胎正不斷收窄差距，但以當時狀況，咸美頓本來極有機會第八次贏得車手總冠軍。

拉迪菲在最後5圈時意外撞欄，引發安全車，間接導致咸美頓失冠。（Getty Images）

最大的爭議點，來自安全車出動後，已被套一圈的「慢車」應可離開安全車行列為自己「解套」，但賽會遲遲不讓被套圈的戰車解套，最後更只讓在咸美頓和韋斯達賓中間的戰車解套，令人摸不着頭腦，當時車隊向賽事總監馬斯（Michael Masi）查詢，馬斯亦未能解釋。最終「韋少」在沒有「慢車」阻礙下，憑較新輪軚爬頭，奪得總冠軍。

因最後安全車，韋斯達賓（右）擊敗咸美頓（左），奪得全年車手總冠軍。（Getty Images）

咸美頓粉絲遷怒拉迪菲 蜂擁留言攻擊

雖然賽後大部份車迷都針對賽會，但亦有不少咸美頓的粉絲，遷怒到拉迪菲身上，湧到其社交網絡留下各種惡言：「你毀了咸美頓的冠軍，希望你現在過得開心」、「你會向咸美頓道歉嗎？」、「你為紅牛開了場好車」、「你浪費了一個F1的席位」、「轉個項目吧，不如試試打保齡」，甚至向他發送死亡威脅。

其女友、身兼律師、撐桿跳選手兼模特兒的Sandra Dziwiszek，其社交網絡也遭「轟炸」，她一度將自己的Instagram由公開轉成私人戶口，其後才重開。不過亦有許多車迷看不過眼，反過來留言指責留下惡言的人。

拉迪菲的漂亮女友Sandra（按圖放大）：

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父親身家近200億港元 遭嘲靠錢買位

拉迪菲的父親米高拉迪菲，其實是國際食品集團Sofina Foods的擁有人、主席兼行政總裁，估計擁有25億美元（約195億港元）資產，Sofina Foods則是威廉士車隊的贊助商；母親Marilena則來自乳製品集團Saputo的家族，同樣財雄勢大。也因而不少車迷以「Pay Driver」攻擊拉迪菲，指他全憑父親的財富才取得F1席位。

拉迪菲一度為事件道歉：「（影響爭標形勢）從來不是我的動機，我只能為了在某程度上影響了事件進展、和製造了一個機會而道歉，但我的確犯了一個錯誤。」然而，不少媒體和車迷都認為他根本不需道歉，畢竟鬥車、炒車本來就是賽車運動的一部份，唯一應該遭批評的只有賽會當刻對安全車的處理。賽車媒體《The Race》寫道：「任何人若覺得自己需要拉迪菲道歉，你就是那個不值得他道歉的人。」