F1︱咸美頓爭議失冠　平治話事人禾夫與保達斯拉大隊開心夜蒲

F1阿布扎比站終極一戰，一路領先的平治車手咸美頓爭議失冠，平治上訴不成後，現正二度提出上訴。咸美頓賽後悶悶不樂，不過同一晚車隊話事人禾夫（Toto Wolff）竟然在夜店內大跳開心舞，與2號車手保達斯和一眾平治車隊職員喪玩，被網民取笑他：「去了韋斯達賓的封王派對。」



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咸美頓只差一點便成為史上首位8屆一級方程式世界冠軍，賽會的爭議決定下，在全場領先優勢中失落王座。平治雖第8度奪得車隊總冠軍，但在如此殘酷的情況中失去車手總冠軍，全世界（主要是英國傳媒）以為，平治車隊一定不會大肆慶祝。

韋斯達賓首名衝線，頒獎台捧走冠軍後，平治車隊立即提出上訴，數小時後確認未能推翻賽果，49歲的禾夫果斷地放下愁緒，拉大隊到最近的夜店玩樂。

賽車場內的禾夫，一臉凝重。（Getty Images）

禾夫在賽事尾段一度通過無線電要求賽事總監馬斯（Michael Masi）不要讓安全車在最後一圈離開，當時他在鏡頭中一臉憤怒。就算在阿布扎比站賽事後數小時，平治初步上訴失敗，禾夫仍是一臉不爽。

離開鏡頭數小時後，禾夫被影到與妻子Susie離場，他拒絕應傳媒要求接受訪問。放下「安全車」和「上訴」，禾夫一到派對後似乎完全未受咸美頓失冠影響，全程開心地與眾人狂歡，他入場後獲得夜店內眾人熱烈歡迎，將他高高舉起，並紛紛將手中的啤酒噴到他臉上，禾夫一臉享受與眾同樂。眾人將他放落地後，禾夫與全場人士一起興奮地跳舞。

平治車手保達斯被抱高高時一臉迷糊。（Twitter）

F1車手總成績榜前10位：

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鬼佬版懷舊金曲夜

片段中的焦點人物不止禾夫一人，還有今季後離隊的2號車手保達斯。他同樣被眾人高高舉起，看他的迷糊狀態，似乎已喝得半醉。

最搞笑的是，夜店派對現場彷如「懷舊金曲夜」，不斷播着昔日金曲來個全場大合唱，保達斯被捧起時，背景音樂是Backstreet Boys的《I Ｗant It That Way》，之後在另一片段中，禾夫與眾人一起高唱意大利歌手Gala的《 Freed From Desire》，他被抱高高時，現場播起Queen樂隊的經典名曲《We Are The Champions》慶祝平治贏得車隊冠軍。

平治上下玩得盡興，唯獨不見主力車手咸美頓一人，英國《鏡報》以《平治話事人禾夫在咸美頓心碎數小時後拉大隊開派對》為題，成為體育版是日頭條，有網民拿禾夫的慶祝片段，揶揄他「是否去錯了韋斯達賓的封王派對？」

點圖睇：韋斯達賓封王一刻