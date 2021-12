F1︱咸美頓爭議失冠　平治話事人禾夫與保達斯拉大隊開心夜蒲

F1阿布扎比站終極一戰,一路領先的平治車手咸美頓爭議失冠,平治上訴不成後,現正二度提出上訴。咸美頓賽後悶悶不樂,不過同一晚車隊話事人禾夫(Toto Wolff)竟然在夜店內大跳開心舞,與2號車手保達斯和一眾平治車隊職員喪玩,被網民取笑他:「去了韋斯達賓的封王派對。」



咸美頓只差一點便成為史上首位8屆一級方程式世界冠軍,賽會的爭議決定下,在全場領先優勢中失落王座。平治雖第8度奪得車隊總冠軍,但在如此殘酷的情況中失去車手總冠軍,全世界(主要是英國傳媒)以為,平治車隊一定不會大肆慶祝。

韋斯達賓首名衝線,頒獎台捧走冠軍後,平治車隊立即提出上訴,數小時後確認未能推翻賽果,49歲的禾夫果斷地放下愁緒,拉大隊到最近的夜店玩樂。

賽車場內的禾夫,一臉凝重。(Getty Images)

禾夫在賽事尾段一度通過無線電要求賽事總監馬斯(Michael Masi)不要讓安全車在最後一圈離開,當時他在鏡頭中一臉憤怒。就算在阿布扎比站賽事後數小時,平治初步上訴失敗,禾夫仍是一臉不爽。

離開鏡頭數小時後,禾夫被影到與妻子Susie離場,他拒絕應傳媒要求接受訪問。放下「安全車」和「上訴」,禾夫一到派對後似乎完全未受咸美頓失冠影響,全程開心地與眾人狂歡,他入場後獲得夜店內眾人熱烈歡迎,將他高高舉起,並紛紛將手中的啤酒噴到他臉上,禾夫一臉享受與眾同樂。眾人將他放落地後,禾夫與全場人士一起興奮地跳舞。

平治車手保達斯被抱高高時一臉迷糊。(Twitter)

鬼佬版懷舊金曲夜

片段中的焦點人物不止禾夫一人,還有今季後離隊的2號車手保達斯。他同樣被眾人高高舉起,看他的迷糊狀態,似乎已喝得半醉。

最搞笑的是,夜店派對現場彷如「懷舊金曲夜」,不斷播着昔日金曲來個全場大合唱,保達斯被捧起時,背景音樂是Backstreet Boys的《I Want It That Way》,之後在另一片段中,禾夫與眾人一起高唱意大利歌手Gala的《 Freed From Desire》,他被抱高高時,現場播起Queen樂隊的經典名曲《We Are The Champions》慶祝平治贏得車隊冠軍。

平治上下玩得盡興,唯獨不見主力車手咸美頓一人,英國《鏡報》以《平治話事人禾夫在咸美頓心碎數小時後拉大隊開派對》為題,成為體育版是日頭條,有網民拿禾夫的慶祝片段,揶揄他「是否去錯了韋斯達賓的封王派對?」

