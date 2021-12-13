F1｜佩雷斯助隊友封王功不可沒　最強二佬看準時機出馬

韋斯達賓順利打破咸美頓的壟斷，稱霸阿布扎比，贏得職業生涯首個世界冠軍，隊友佩雷斯應記一功，事關這名墨西哥「溫柔哥」中段力阻咸美頓來襲，這場一圈左右的攻防戰非常精彩，其後更被車隊犧牲，成就「大佬」韋斯達賓奪冠。



韋斯達賓（Max Verstappen）在阿布扎比力壓咸美頓（Lewis Hamilton），首度稱霸F1，他的紅牛隊友佩雷斯（Sergio Perez）今站功不可沒。這名31歲的墨西哥車手特意不換胎，嘗試在前方阻礙咸美頓的去路，從而讓韋斯達賓盡快收復失地。

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咸美頓與「溫柔哥」的一段埋身肉搏鬥得精彩，「咸爵爺」第20圈6號彎從後趕過，佩雷斯其後隨即還以顏色，取回領先位置，咸美頓在一個圈後才再度爬頭，當時韋少僅落後1秒多，佩雷斯功成身退，由韋少接力，證明紅牛戰術成功。

佩雷斯中段與咸美頓埋身肉搏，相當精彩。（Getty Images）

戰至末段，當安全車出動帶領時，紅牛要求佩雷斯返回維修站退賽，事關車隊方面擔心佩雷斯戰車的舊引擎隨時「冧檔」，或令安全車留在場上至完場，所以安全起見，只好犧牲「溫柔哥」。

隊友登頂，佩雷斯的努力就算沒有白費，幫到人當然高興，「縱然我不想干涉世界冠軍的形勢，但我是麥斯（韋斯達賓）的隊友，所以我用盡一切方式阻礙他，最終韋斯達賓如願贏得錦標，我感到十分高興。」

佩雷斯交足功課，紅牛領隊漢拿亦攬攬「溫柔哥」。（Getty Images）

佩雷斯的表現，連韋斯達賓也嘖嘖稱奇，不禁透過無線電直呼：「Checo（佩雷斯）是個傳奇！」（Checo is a legend）。韋少其後在社交網站再度盛讚佩雷斯：「你（佩雷斯）今日係猛獸。」

韋斯達賓發文特別鳴謝佩雷斯。（Twitter截圖）

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紅牛二號車手向來是「三煞位」，基本上是隨傳隨到，既要為「大佬」遮風擋雨，又要在危難關頭挺身而出。佩雷斯經歷首個完整賽季後，外界不時有聲音指他的表現一般，的確，對比平治的「二哥」，佩雷斯僅5站上頒獎台，更不時出現提早無影的現象。

不過，當車隊需要他的時候，他確實交足功課，就像今年的阿塞拜疆站，韋斯達賓意外爆胎炒車，佩雷斯由護法變「大佬」，重新起步與咸美頓各不相讓，最終對方衝出賽道，同樣零分而回，假若咸美頓該站順利取分的話，或許其後的故事就有所不同。

佩雷斯早前與紅牛續約一年，明年繼續與韋少拍住上，目標必定是車隊總冠軍殊榮。

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