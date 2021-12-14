F1｜韋斯達賓奪冠後剖白：或許是我導致父母離異　想再鬥咸美頓

韋斯達賓（Max Verstappen）奪得2021年度F1世界冠軍後，接受F1官方訪問，他談及與咸美頓（Lewis Hamilton）在阿布扎比的最後一圈鬥法時，自己一直強忍痛楚。

甚少流露感情的他，畢竟只是個24歲男孩，他談及家庭關係時忍住淚水，解釋為何奪冠令他如釋重負。



韋斯達賓在訪問中道，煞科戰正賽展開後，一直感到奪冠的機會正不斷溜走，「但到安全車出動時，只得一圈可跑、我有更新的輪軚，就變成了我的機會。」

他笑言自己在接近咸美頓時，竟開始抽筋，「抽筋令我踩到地板油時要咬着牙跟自己說，繼續去吧！因為真的很痛呢，之後還有兩條大直路要跟Lewis（咸美頓）鬥，所以我並不太享受。9號彎後拉開了距離，我才鬆了油，比較輕鬆地入12號彎，真的痛得無法忍受。」

韋斯達賓坦言追近咸美頓時小腿抽筋。（Getty Images）

11歲時父母離異成心中遺憾 「感覺一切可以平息了」

韋斯達賓在訪問中多次提及父母——其父親祖舒韋斯達賓（Jos Verstappen）為前F1車手，曾是「車神」舒密加的隊友、及後成為摯友，祖舒積極將Max培育成賽車手，自兒子年幼時已不停帶他到處比賽及訓練，卻因教育方式極嚴苛、加上本身有傷人前科而屢遭非議；母親Sophie Kumpen則曾是出色的高卡車車手，但為了養兒育女放棄賽車事業。

然而，兩人在2008年、韋斯達賓11歲時離婚，同年，Sophie Kumpen更將祖舒告上法庭，控告他傷人及恐嚇，最終祖舒恐嚇罪成、傷人罪則脫罪，被判緩刑，兩人從此不相往來，Max為賽車繼續隨父親生活，妹妹Victoria則跟隨母親。

韋斯達賓（右）與父親祖舒韋斯達賓（左）在車庫內的一幕，觸動人心。（Getty Images）

韋斯達賓談起父母，一開始只道兩人從不逼他賽車，而一直支持他做自己喜愛的事，但原來父母的關係是他一大心結：「我平日很少表露感情，但在（奪冠後）放鬆圈的時候，其實我在哭，因為那實在意義重大，我的一生也是為了這目標⋯⋯不僅是為了我自己，更是為了我家人，他們為我付出很多，我爸以前為了我而常常不在家，也許這導致了我父母婚姻破裂，我妹也是，她常常都很掛念我、也掛念爸爸，因為爸爸總是跟我在一起（到外地比賽）。」

眼泛淚光的他道：「現在感覺像一切都可以平息了，（拿到世界冠軍）代表那時發生的事不是毫無意義的，這對我來說很特別。我們一家都不太會說出自己的感受，加上我們（指自己和父親）常不在家，又發生了許多事，（世界冠軍）是全家努力的結果。」

父親祖舒與年幼的韋斯達賓：

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談咸美頓：他很特別 希望可以再鬥兩季

談及對咸美頓的評價，韋斯達賓說早知道對方很特別，「但之前一直沒什麼機會跟他正面交鋒，今年我們兩個都將戰車、將車隊推到極限了。去年有些比賽我覺得好像沒太大運動量，因為我總是自己一個（在第二、第三名）比賽，好好控制速度便可以，既追不上去、後面也沒人追得上我。但今年很多比賽都要去到盡，去到後段也總是很大壓力，希望我跟他可以再鬥兩季。」

談及技術規例將有大變動的2022年，「韋少」展露笑容說：「這一刻，我沒有任何感覺，目前只想好好享受這一季的成果。」但他也強調再過幾天，就會調整好心態準備衛冕，他也實行之前所言，一旦奪冠，就不用現在的33號、而是如舊制F1的冠軍般做「1號車手」：「同時也很期待以1號出賽！是的，我會轉用1號。」