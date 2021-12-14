F1｜韋斯達賓父親嚴苛的愛造就世界冠軍　「他說痛我就叫他收聲」

韋斯達賓（Max Verstappen）在今季F1煞科戰，戲劇性擊敗咸美頓（Lewis Hamilton），首度奪得車手世界冠軍。

自F1在1950年創始至今61年間曾有770位車手出賽，當中能成為世界冠軍的只得34人，能成為這地球上的二億份之一，韋斯達賓除了才華，還有決心將他「建造」成世界冠軍的父親——祖舒韋斯達賓（Jos Verstappen），這是一份極度嚴苛而堅定的愛。



有關韋斯達賓的一切要追溯至他4歲時，當時他仍居於比利時亨克，大宅附近是個高卡車場，但出任F1車手的父親祖舒一直計劃到兒子6歲才讓他開始接觸高卡車，平日只讓他在家中花園騎騎四輪車。

在祖舒遠赴加拿大比賽的一個周末，4歲半的Max哭着打電話給他，說看到年紀更小的朋友都在賽道駕駛高卡車，自己也想要；心軟的媽媽、曾是頂級高卡車（Karting）賽車手的Sophie Kumpen也對祖舒說，「我想我們必需給他買一架高卡車了，現在就要」。從駕駛第一架小高卡車開始，韋斯達賓已展現出與別不同的天份。

祖舒韋斯達賓從兒子年幼時，已全面培訓他的一切，出任他的機械士、教練，將100%時間投放在兒子的賽車事業上。（instagram）

祖舒接受英國《BBC》訪問時說：「一開始是本着『看看會發生什麼事』的心態讓他駕駛高卡車，但很快就變成『我們要參加F1』。」畢竟Max在7歲之時首次參加比賽，擊敗其他11歲的對手，「他毫不在乎年紀差距，他只想贏。」

與舒密加由隊友變摯友 不成功的F1生涯

在韋斯達賓之前，父親祖舒曾是最成功的荷蘭籍F1車手——他在新秀賽季效力Benetton半季，與「車神」舒密加做隊友、更成為摯友，該季他曾兩度獲得分站季軍，但這也是他生涯僅有的獎項。他幾乎每年都轉換車隊，偶爾無班落，生涯共8個賽季的成績並不亮麗。

祖舒一直懊悔在22歲時過早加盟爭標車隊，認為當年自己缺經驗、不懂把握機會，他在2003年結束F1生涯後就100%投入培育兒子成為F1車手，不僅是「望子成龍」、希望他彌補自己的遺憾，更是因為全力支持兒子的夢想。

2002年他與舒密加一起接受訪問時明言：「無論Max想做什麼，我都會全力幫助他，若他想踢波，我會做盡一切讓他去最好的球隊，若他想參加高卡車或是網球，我也會這樣做。」

每周駕車來回意大利 誓將兒子設計成出色車手

他也說到做到，每個周末都駕着小貨車去接兒子放學、再直接由比利時駕車1250公里到意大利比賽兩天，堅持這樣做，是因為他希望兒子盡快熟悉各條主要賽道，也測試他的速度、車子的引擎和底盤等，又會在比賽中為他設下各種不必要的限制，逼他學懂應變；在長程旅途中，他也總是與兒子傾談如何能在賽車上做得更好，他想徹底將兒子「設計」成一位出色的賽車手，而Max也樂在其中。

祖舒與年幼的韋斯達賓：

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Max 11歲已面對父母離異，關係極緊密的妹妹Victoria也隨母親搬走，Max則因着賽車而繼續與父親同住。

多次傷人曾被判緩刑 離婚令子女分離

用「嚴格」形容祖舒也許太正面，早在駕駛F1的年代，他已因其暴躁脾氣聲名狼藉，1998年，他與其父親曾因在高卡車場襲擊對手而被判傷人罪，被判緩刑5年。2008年他與 Sophie離婚，及後被控襲擊及恐嚇她，雖然襲擊罪不成立，但恐嚇罪成判緩刑；之後又兩度因涉嫌傷人及企圖謀殺兩任前女友而一度被捕。

韋斯達賓（中）與妹妹Victoria（左）和媽媽Sophie關係緊密。（instagram）

事實上，Max曾在一條紅牛車隊宣傳片，若無其事地對當時隊友歷卡度說：「我爸爸曾用叉刺向一個機械士呢。」歷卡度聽畢只得震驚地瞪眼。

零下三度室外訓練 曾因失冠將兒子棄於油站

祖舒無論如何都難以算是客觀上的「好人」，但他在Max身上可說花盡時間心血，兩父子即使不出國也會到家附近的賽車場練習，無論是下雨或是嚴寒都一樣，「每天他12時放學就去練習，即使是零下3度也去，開了5圈後他的手都冰了，我就會叫他回到小貨車內休息3分鐘，然後繼續練習。即使他的手指動不了我也不在乎，我們必需做測試，必需進步。」若Max苦着臉說「手指很痛」，他會回應：「收聲吧，若你不能好好地駕車，我們就回家。」

2015年，韋斯達賓以17歲166天正式出戰F1正賽，至今仍是最年輕出戰F1的車手。（Getty Images）

2012年，15歲的Max出戰高卡車世界錦標賽，他犯錯炒車，贏不了冠軍，祖舒憤怒得拆毀了兩人留宿的帳篷，也叫兒子自行將高卡車搬回車上。回家的旅途中，Max嘗試向父親解釋發生了什麼事，最終在途經一個油站時，他被趕下車，然後祖舒自行駕車離開了。Max只得致電媽媽求援，最後祖舒還是回來接走了兒子，但之後整整一周，他都不理睬Max，「最後我們坐下來詳談，我向他解釋自己的感受，我想他明白他需要反省。接下來的一季，我們贏盡了一切，有兩個歐洲錦標賽，世界錦標賽，我們贏了所有比賽。」

祖舒確信自己對待兒子雖然相當苛刻，卻為他建立了良好的心理質素，「那場比賽發生的事，令他成為了一位更好的車手。」

多年來，祖舒總是伴在韋斯達賓左右。（Getty Images）

高壓練出爭標心理 韋斯達賓：正是我所需

對於父親多年的高壓式培訓，Max卻只有感謝：「那是我父親教育我的方式，要無時無刻都與團隊合作、並專注在自己的事上，其他一切都不重要……（教導方式）有好的，有時會比較苛刻，但正是我需要的，他令我更堅強。」他坦言，因着父親多年的鞭策，「在F1已沒什麼事能令我驚訝了。」

韋斯達賓登上F1後，也曾有過許多衝動犯錯的時刻，在賽道上極端的侵略性、甚至在賽後記招上公開發脾氣；但來到真正有機會爭奪世界冠軍的2021年，他卻多次展現出良好的心理質素，反覆強調：「我知道自己盡了力，車隊也盡了力，若最後能排在第一名，當然是很了不起的成就；但若得第二，我們也是過了一個很好的賽季。無論贏或輸，都不會改變我的生活，我享受自己在做的事，所以沒什麼好擔心的。」

雖然祖舒對韋斯達賓兒時常施以高壓，但也明白了在某些方面兒子有自己特質，毋需改變。（Getty Images）

當然，犯錯還是有的——在壓力最大的最後兩站，他先在沙特阿拉伯站排位賽炒車，失去頭位，祖舒氣得雙槌轟向枱面一刻成為焦點，比賽中又因離開賽道並從中獲利而受罰，最終又與咸美頓碰撞而被加罰。

煞科戰的排位賽，他又在排位賽中因鎖死本來起步用的輪軚，被逼要轉用不利戰術的紅軚起步。然而，在正賽面對速度快上許多的咸美頓，冠軍本來已溜走，祖舒也曾灰心地走開、不再看比賽，但在隊友佩雷斯協助、加上安全車及賽會的混亂之下，機會突然重臨，韋斯達賓還是能在關鍵時刻冷靜面對，最終奪冠。

成為世界冠軍後，一向冷酷的韋斯達賓終於展現出激昂一面。（Getty Images）

祖舒的「事跡」惹來許多非議，更牽涉犯罪，他教養兒子的方式也屢屢遭批評，而且經常向傳媒批評其他車手或車隊，有時更像「幫倒忙」。但他對韋斯達賓付出的時間、心血和愛卻是真實的，韋斯達賓終於奪得世界冠軍後，他眼泛淚光、穿起一件特製的「韋斯達賓冠軍版」衛衣，一臉驕傲地與兒子緊緊相擁。還未消化到事實的「韋少」坐在車庫內，祖舒蹲下輕撫他肩膀的一幕，也成為這屆世界冠軍戰的經典場面。

「若沒有他，我今天就不會在這裏。」韋斯達賓說起父親，總是如此回應。

韋斯達賓父子倆堅持多年終於達成目標，這一幕，成為兩人的故事、也是F1史上的經典。（Getty Images）