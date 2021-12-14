F1｜咸美頓爭議判決下失冠　歌手林俊傑疑抱不平喊冤

撰文：葉詩敏
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韋斯達賓打破咸美頓的壟斷稱霸阿布扎比，贏得職業生涯首個世界冠軍。
比賽末段撞車意外與大會的爭議判決，咸美頓失冠引來外界關注，連歌手兼賽車迷林俊傑（JJ）都為他喊冤。

咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）同得369.5分進入終極冠軍戰，「韋少」在中後段落後超過10秒，全靠拉迪菲失控撞欄，末段出動安全車而收窄距離，韋斯達賓換胎後再在最後一圈順利爬頭，令咸美頓的8冠夢破滅。

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韋斯達賓奇蹟封王　與咸美頓鬥到最後一圈　一次意外逆轉勝

F1世界冠軍激戰扣人心弦。（Getty Images）

戲劇性的一戰令車迷回味，亦有不少人為咸美頓失冠而喊冤，歌手林俊傑亦在賽事後疑為其抱不平。

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林俊傑曾到賽場支持咸美頓。（微博）

林俊傑在社交網站發文說：「有一種勝利叫不光彩，有一種敗北叫冤枉。」JJ不滿是有原因的，他是F1的車迷，自己亦在2016年考了國際汽車聯盟（FIA）的職業賽車牌。

除此之外，林俊傑與咸美頓亦有交情，在2017年新加玻大獎賽，他還到賽場為咸美頓加油。

林俊傑在冠軍戰後曾發文，疑為咸美頓抱不平。（截圖）

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