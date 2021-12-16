英超｜疫情持續　般尼對屈福特開賽前兩小時宣布延期

新冠肺炎再度肆虐英超，曼聯作客對賓福特一仗延期後，般尼對屈福特同樣難逃一劫，開賽前兩小時宣布延期。
疫情再襲英超，曼聯早前爆疫，作客賓福特一仗難免延期。
原定周三（15日）深夜上演的般尼對屈福特，開賽前兩小時，因為屈福特的球員人數不足的關係，今仗被迫延期。般尼方面發聲明向球迷致歉，為了各方面的安全着想，只好作出這個決定。
兩小時前宣布延期，不少作客的屈福特球迷已抵達般尼主場，當然對延期有怨言，直指這決定太遲公布，抱怨球會早已知道能否出賽，為何不早點向外公布。
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