歐國盃｜丹麥分組賽嘗盡高山低谷　由艾歷臣險喪命到奇蹟晉級16強

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 06:53

丹麥今屆歐國盃分組賽的經歷真的十分奇妙，他們先跌落谷底，基斯甸艾歷臣差點命喪綠茵場，全隊情緒幾乎崩潰，首戰勉強踢下去不敵芬蘭。 之後，他們回到艾歷臣出事之地，勇敢面對，為隊友而戰，踢出今屆最無懈可擊的半場表現，將世界第一的比利時按住打，可惜換邊後被奇雲迪布尼一人逆轉，終先勝後負，兩戰捧蛋。 到最後背水一戰對俄羅斯，他們將士用命，大炒對方，加上芬蘭在另一場輸波，丹麥得以奇蹟地以次名晉級16強。丹麥的奇蹟之旅還未完結，他們的16強對手是A組次名威爾斯，說不定他們可以更進一步！

不遠之前，就在10日前的6月12日，很多丹麥球員經歷了他們人生中最難受悲傷的時刻。在歐國盃B組首場分組賽對芬蘭，上半場尾段，丹麥中場核心艾歷臣在接應界外球時突然倒地昏迷，醫護人員更要用心外壓為他急救，生死就在一線之間。隊長卡積亞與幾名正選隊友築起人牆，阻擋球場的鏡頭，保護艾歷臣。丹麥球員紅着眼、流着淚，默默為艾歷臣祈禱。幸運地，醫護人員將艾歷臣由鬼門關拉回來，艾歷臣清醒送院。

丹麥對芬蘭的比賽因緊急醫療事故暫停，歐洲足協只給予丹麥兩個選項，一是當日繼續，或是翌日中午繼續。儘管教練尤文特很不滿意歐洲足協這樣的安排，一眾球員的心情也未平伏，但收到艾歷臣在醫院報平安及鼓勵後，丹麥球員決定當日重返球場，繼續餘下的比賽。不過，經歷大變後，丹麥的表現明顯受到影響，最後以0：1爆冷不敵同組最弱的芬蘭，出線現危機。

儘管艾歷臣情況穩定，但丹麥球員仍不想面對事發的帕肯球場，始終重回舊地，難免想起那些驚心動魄的畫面。不過，丹麥對比利時的第2場分組賽，正正是在帕肯球場舉行。在比賽前一日，按慣例會到比賽球場操練，但丹麥決定不到球場，而是留在訓練場。

到丹麥對比利時的比賽來到，球員不得不來到球場面對。正當大家擔心丹麥會否因此影響表現時，在全場球迷的打氣吶喊下，丹麥全隊士氣爆燈，踢出「遇神殺神、遇佛殺佛」的無敵表現，甫開賽就靠尤素夫保臣攻破大門，之後整個上半場都壓住世界排名第一的比利時進攻。比利時教練馬天尼斯及主將維頓漢賽後都坦言，被丹麥一開波的表現嚇倒。

雖然丹麥上半場的表現獲一致讚好，但當比利時半場換入奇雲迪布尼後，一切改變了。縱使丹麥仍踢得氣勢如虹，但迪布尼憑他世界級的質素，先交助攻，再取入球，幫比利時平反敗局，以2：1反勝丹麥。丹麥踢出超水準發揮，但遺憾全失3分，不禁令人惋惜。教練尤文特亦讚丹麥球員無與倫比，除了賽果之外，他滿意一切。

激情過後，冷靜面對積分榜，丹麥發現自己陷於絕境。兩戰0分，當然包尾，末輪對俄羅斯固然非勝不可，但贏波都不一定出線，始終3分在小組第3名的比拚中都處於下風。然而，他們還有一個機會，只要末輪比利時擊敗芬蘭，同時丹麥擊敗了俄羅斯，他們有機會衝上小組次名。

到最後一場分組賽對俄羅斯，丹麥半場即領先對方，但另一場比利時總是攻不入芬蘭。59分鐘，丹麥再由尤素夫保臣建功，拉開到2：0。不過，如果芬蘭不輸，他們贏俄羅斯幾多球都上不到次名。令人心跌宕起伏的時刻在65分鐘出現。

比時利的盧卡古射入，領先芬蘭1：0。如果兩場比賽以當時比數完場，丹麥將會以小組次名晉級。然而，丹麥球迷馬上遭受雙重打擊，首先VAR覆核盧卡古的入球，指盧卡古越位在先，入球無效。幾分鐘後，丹麥輸12碼，被俄羅斯追近至1：2。

不過，天命還是在丹麥。比利時在74分鐘靠芬蘭的烏龍球領先，之後丹麥再入俄羅斯兩球，贏到俄羅斯4：1。而比利時就靠盧卡古錦上添花，最後贏芬蘭2：0完場。

丹麥這場先一步完場，所有職球員在球場上圍圈，等待比利時那場比賽完結。當比利時對芬蘭正式完場，丹麥職球員終於可以盡情慶祝！丹麥做好自己之餘，還得到比利時之助，從榜尾衝上次名，奇蹟地獲得小組次名出線資格。在歐國盃歷史上，之前從未試過有球隊在頭兩場分組賽全敗之下，都能夠闖入淘汰賽。

分組賽的奇蹟之旅告一段落，不代表故事來到結局，可能這個只是丹麥今屆歐國盃奇幻之旅的開始。丹麥入到16強，將會面對A組次名的威爾斯，說不定丹麥又會再創出一段神話來！

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