足球熱話｜艾歷臣踏出復出首步　回舊東家進行單獨操練

基斯甸艾歷臣在歐洲國家盃暈倒的一幕，即使事隔半年，依然歷歷在目。這名丹麥中場意外體內植入心臟除顫器，卻未能在意甲登場。

仍未放棄足球的艾歷臣，最近返回兒時效力過的奧丹斯進行訓練，希望延續足球生涯。



丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在今夏歐國盃首仗，突然心臟病發，這一幕震驚世界各地的球迷，幸好在急救下恢復心跳，其後接受手術植入心臟除顫器。

艾歷臣依然與國際米蘭有約在身，可惜意大利有規定，體內有心臟除顫器的球員，並不能參與職業聯賽，至今無緣披甲，所以傳出國米有意低價甚至免費放走艾歷臣。

艾歷臣被禁踢意甲 國米勢免費放人下一站至少有3選擇

艾歷臣在今夏的歐國盃意外暈倒，震驚世界各地的球迷。（資料圖片／Getty Images）

29歲的艾歷臣一直未有放棄足球生涯，希望有朝一日回歸足球場，這名丹麥中場已積極準備，他最近返回年青時效力過的丹麥球會奧丹斯（Odense Boldklub），與自己的訓練員進行單獨練習。

奧丹斯體育總監謙明臣（Michael Hemmingsen）承認這個消息，並希望為對方回歸綠茵場出一分力，「艾歷臣在我們球會的訓練場練習，我們感到十分開心。當他離隊後，我們一直都有聯絡，並非常歡迎他繼續留隊為我們效力。」

畢竟大病初癒，加上如此恐怖的經歷後，對於回歸球場，艾歷臣的經理人抱觀望態度，「他（艾歷臣）在意大利或丹麥亦有進行復康訓練，包括舊球會奧丹斯，現時並非最佳時機討論何時回歸球場，給予他更多時間，遲一點便會作出決定。」

艾歷臣意外後植入心臟除顫器，未能符合意大利的出場要求。（資料圖片／Getty Images）

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