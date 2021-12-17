足球轉會︱紐卡素轉會資金可高達6億英鎊　1月轉會窗已有5人名單

1月冬季轉會窗重開在即，全球關注剛成為全球最富有球會的紐卡素，如何重槌出擊。早前有英國財經專家估計，喜鵲最多可動用高達6億英鎊資金買人。

紐卡素到底會買什麼球星，英國傳媒每天傳過不停，近期頻與連格、迪利阿里、艾朗藍斯等一眾「失意軍人」名字扯上關係，英格蘭右閘捷比亞，成為最新上榜的名字。



紐卡素本輪又輸一場，0：4大敗予受疫情困擾的李斯特城。（Getty Images）

點圖睇：近日與紐卡素扯上關係的球員

傳聞獲紐卡素垂青的一眾球員，除已屆31歲的馬體會守將捷比亞外，全部都是在隊中不獲重用之輩。連格在曼聯長期坐冷板，迪利阿里先後被3任熱刺主帥棄用，艾朗藍斯在祖雲達斯鬱鬱不得志，球會亦希望盡快清走這位高薪球星。上述這些名字，似是各大小報一廂情願的猜測，真實性成疑。

英國《每日電訊報》最新指出，紐卡素為求護級，已擬定一張5人收購名單，這些球員全部具備英超經驗，球會一夜暴富過後，成績未見改善，希望先借一班經驗戰將幫手成功力保英超席位，人選亦較一班傳聞目標「平實」得多。

點圖睇：紐卡素1月傳聞收購名單

《每日電訊報》傳出的5人名單中，只有曼聯中場連格一人在上述頻傳的人選之列。名單中的車路士中場巴克利和熱刺中場哈利雲克斯，跟連格一樣在所屬球會難有正選，以三人的質素，的確有望立即提升紐卡素的中場實力。

餘下二人均為守將，利物浦的尼達利菲臘斯上季在3位正選中堅雲迪積克、麥迪比和祖高美斯同時長唞下臨危受命，為紅軍搶回不少分數，贏盡球迷掌聲，可惜今季球隊傷疲盡起，加上干拿迪的加盟，令他重返後備席，利物浦領隊高普一直希望放離隊，讓他可以得到更好個人發展機會。

名單中最可圈可點的一人，莫過於般尼守將達高斯基（James Tarkowski）。他是般尼陣中的正選中堅，2016年加盟以來，一直是防線不可或缺的重心人物。截至香港時間周四下午為止，紐卡素以10分在英超聯賽榜排第19，僅以得失球差力壓同分的諾域治排尾二，而同須護級的般尼，暫以11分排第18。假如紐卡素此時買走達高斯基這位後防大將，將直接重創般尼，並在護級戰中取得優勢。

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