英超｜曼聯疫情未止　眾將回歸卡靈頓訓練　周末對白禮頓或再延期

新冠疫情再襲英超，曼聯是其中一支爆疫的球隊，今輪聯賽周中作客對賓福特宣布延期，卡靈頓訓練基地在周二關閉24小時，英媒透露隊中多達19人確診染疫，本周六對白禮頓的聯賽隨時亦受影響。



曼聯是另一支爆發新冠疫情的球隊，周中對賓福特的聯賽已延期，周二（14日）決定關閉卡靈頓訓練基地24小時，進行全面消毒。

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曼聯卡靈頓訓練基地周二關閉24小時，進行全面消毒。（路透社）

關閉一日後，卡靈頓重新開放，曼聯眾將先後返回基地報到，抵達時需要立即接受病毒測試，倘若呈陽性的話，即要打道回府。根據《曼徹斯特晚報》的報道，曼聯一隊合共17名球員返回卡靈頓，包括C朗拿度﹑般奴費南迪斯及拉舒福特等球員。

曼聯疫情未止，英國《電訊報》透露隊中有19名一隊職球員染疫，確診數字或許持續上升，周六（18日）主場對白禮頓一仗大有機會受影響，隨時連續兩輪賽事延期。

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曼聯早前一球擊敗諾域治，因為疫情隨時連續兩輪延期。（路透社）

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