港超聯︱丹恩奴域傷出傑志照大炒流浪　小將不怯場：年輕就要自證

撰文：袁志浩
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港超聯周日（5日）由衛冕傑志對標準流浪，前者縱有射手丹恩奴域傷出，但入替的17歲港日混血中場趙聡悟卻毫不怯場，更射入職業生涯處子球，助球隊大勝6：1，繼續追趕榜首的冠忠南區。

丹恩奴域受傷離場，左小腿需要冰敷。（袁志浩攝）

流浪近4仗不敗，惟對手只是晉峰、港會跟香港U23等榜等中下游球隊，今仗鬥傑志算得上真正考驗，作為雙方拆禮物日於足總盃準決賽交手的前哨戰。

「藍鳥」開賽兩分鐘已先開紀錄，憑杜馬思於尾柱接應角球頂入，不過射手丹恩奴域其後於21分鐘傷出。球隊換入小將趙聡悟後攻力未受太大影響，30分鐘「照辦煮碗」，查理史葛開出左路角球，流浪後衛近柱頂後，伏兵後方的杜馬思撞射梅開二度。

基藍馬跟朴俊炯曾「頭頂頭」，但球證廖國文走漏眼。（袁志浩攝）

流浪後衛兩黃一紅　雙方險釀衡突

兩隊中場爭奪不乏「火藥味」，早段基藍馬跟朴俊炯曾「頭頂頭」，但球證廖國文走漏眼。戰至41分鐘傑志反擊，本有黃牌在身的林遼太卻撞跌艾力士領第二黃被逐。流浪少踢一人下完半場前憑巴辛力壓杜馬思頂入追近至1：2。

林遼太被逐，成為賽事轉捩點。（袁志浩攝）

換邊後雙方再起衝突，基爾頓跟盧均宜碰撞倒地後疑推向對方，惹來林嘉緯跟林衍廷上前投訴，激動得要由球證阻擋兩人。「藍鳥」62分鐘由後備入替的陳肇鈞於混戰中射入，1分鐘後，17歲中場趙聡悟擺脫劉學銘窄角度狂抽近柱網頂得手。

傑志尾段再有基爾頓及羅拔圖錦上添花，終以6：1大勝而回，賽後3勝1和，穩守聯賽榜第二位；流浪繼續排第四。

趙聡悟（左二）避過劉學銘（左一）抽射破網。（袁志浩攝）

17歲趙聡悟：年輕就要不斷自證

丹恩傷出後於場邊不時用冷敷左小腿後方，傑志暫代主帥金東進賽後透露，他肌肉拉傷，但不嚴重，有待進一步檢查。金東進又指，入替丹恩的小將趙聡悟表現「高質」，形容他「不再年輕」，對此感十分滿意。

身為港日混血兒的趙聡悟亦有同感，他認為年輕非藉口，「我雖然只得17歲，但很快就會到22歲，所以要不斷證明自己，盡可能幫助球隊。」趙聡悟踏入球場前，丹恩拍了一拍他的頭，示意他要踢出信心。他指雖然對上陣機會突然而來，幸得隊友鼓勵，終成功完成「挑戰」。

「入場後對方進球了，我就知這肯定是場硬仗，告訴自己一定要盡快適應。很高興取得職業生涯第一球，這只是個開始，我會視這為踏腳石，繼續爭取更多成就。」

丹恩奴域在離場前輕輕一拍趙聡悟的頭部，示意對方要踢出信心。（袁志浩攝）
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